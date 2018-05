´Veda electoral no debe afectar a beneficiarios´. Deben continuar programas sociales

Tenemos que actuar de forma responsable cuidando las formas, respetando el proceso electoral y trabajando de manera ordenada . Álvaro Humberto Barrientos Barrón, encargado de Despacho de Sebien

Cd. Victoria, Tam.- Para el encargado de Despacho de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, el funcionamiento de los programas sociales debe de continuar a pesar del proceso electoral para satisfacer las necesidades de los sectores más desprotegidos, en especial de los beneficiarios de los programas alimentarios.

"Algo de lo que yo he recalcado mucho es que se me haría injusto que personas de la tercera edad que son abuelitos, personas con riesgo en su alimentación que son los apoyos en comedores, no tengan este apoyo durante estos tres meses de proceso electoral y que de cierta manera podamos poner en riesgo la salud y de vida de estas personas".

El 30 de marzo dio inicio el período de campañas para las elecciones de Senadores, Diputados y Presidente de la República, por lo cual ha sido restringida toda difusión de programas sociales mas no así su operación, la cual puede continuar bajo las premisas de no proselitismo, no partidista, y sólo a través del padrón de beneficiarios oficial.

"Se ha estado trabajando de manera normal, el que estemos en un proceso electoral no significa que el Gobierno deje de trabajar, cada dependencia debe estar haciendo lo propio obviamente respetando las formas", añadió el subsecretario de Bienestar Social, "hemos estado trabajando de manera ordenada con las distintas dependencias, los distintos institutos que están a cargo de la Secretaría".

La operación normal de los programas sociales de Sebien, y de otras dependencias del orden Federal y Municipal, habrá de restablecerse pasada la jornada electoral del primero de julio, "tenemos que actuar de forma responsable cuidando las formas, respetando el proceso electoral y trabajando de manera ordenada", reiteró.