Vecinos de París exigen cerrar su calle por culpa de 'instagrammers'

París, Francia.

Residentes de la calle Rue Cremieux, en París, piden al Cabildo que prohiba que usuarios de Instagram se "apropien" de la zona al tomar fotografías y videos, reporta BBC.



La calle empedrada y colorida de París se ha vuelto un gran éxito en la aplicación con miles de imágenes y likes, sin embargo, los vecinos ya se han hartado y ahora están pidiendo que se restrinja el acceso de "instagrammers".



Uno de los vecinos incluso ha iniciado una cuenta en la red social donde registra toda la actividad no deseada en la calle.



"El ciudadano ilustró cómo la búsqueda de la foto perfecta podría convertirse en un problema", dijo el bloguero de viajes Kris Morton.



Los residentes han pedido que proporcione una reja que pueda ser cerrada en horas pico: en la noche, los fines de semana y al amanecer y al anochecer, cuando la luz atrae a personas que buscan la foto perfecta para Instagram.



"Nos sentamos a comer y justo afuera hay gente tomando fotos, raperos que se toman dos horas para grabar un video justo abajo de la ventana, o despedidas de soltera en las que gritan durante una hora. Francamente, es agotador", dijo un residente a la estación de radio France Info.



Una vecina señaló que la gente es la que tiene la culpa y no la aplicación en sí.



"Solo tomar fotos para Instagram no es un problema y si inspira a la gente a viajar y ver el mundo, puede ser una gran cosa", dijo.



"Pero entrometerse en la propiedad privada, acaparar los puntos de fotos para que nadie más pueda disfrutarlos o tomar su propia fotografía mientras posa para 100 tomas diferentes, o aventurarse en barandas o fuera de pista para una mejor toma, simplemente no está bien".



Agregó que deberían de hacerlo pero con un poco de cortesía y respeto por los dueños de propiedades, otros visitantes y el medio ambiente.