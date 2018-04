Vecinos de Cadereyta amenazan con "ajusticiar" a ladrones

Monterrey, México.

"Vecinos en alerta. Rata que agarremos, en la madre le daremos".



Esa advertencia fue escrita en una manta que presuntamente fue realizada por uno o más vecinos del sector, la cual fue colocada en la fachada de una casa abandonada en la calle Puerto Cozumel.



La imagen fue subida a Facebook, donde decenas de habitantes de ese sector coincidieron en señalar la inseguridad que sufren ante la falta de vigilancia.



"Claro, eso haremos, a darle en su madre a las ratas. Ahí tengo mi casa y juntos haremos justicia", publicó en Facebook Óscar Z.



Otro habitante, que dijo tener su casa en la citada calle, aseguró que ya fue víctima de los ladrones.



"Yo soy de Puerto Cozumel y hace unos días me robaron mi lavadora, ratas abusivas, en vez de ponerse a trabajar", denunció Coco V.



Inclusive, otro habitante de ese sector, aseguró que lo que se roban de las viviendas, los ladrones luego lo venden en la misma colonia.



"Y te vienen a ofrecer cosas robadas, así no se pude, no los entiendo", aseguró en la red social S. Daeena.



En la planta de radio de la Policía de Cadereyta señalaron que desconocían de la existencia de la manta en la que se amenazan a los ladrones.



Trascendió que la manta apareció desde el sábado pasado, pero anoche ya no estaba.