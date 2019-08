Vecino desnuda, amarra y amenaza de muerte a niña de 12 años; sigue libre

Una mujer denunció a las autoridades que su hija de nombre Maydeline "N", de 12 años, fue agredida sexualmente por parte de un vecino de nombre Fernando Ontiveros Carrilo, de 23 años.

Diana, madre de la menor, dijo que el hombre desnudó, intentó ahorcar y amenazó con un cuchillo a su hija. Además de que la amagó con asesinar a su madre o a su hermano si decía algo sobre los hechos. La agresión se dio el pasado 14 de agosto, alrededor de las 13:30 horas.

Diana dijo que el agresor había dejado amarrada de pies y manos a su hija, y que la menor no quería decir quién la había agredido.

Después de que la menor accedió a decir quién había sido su agresor, ambas acudieron con los familiares de su vecino, quienes dijeron que Maydeline mentía, aparte de haber acusado a la madre de la menor de "tener la culpa" por haberla dejado sola.

También se denunció que el agresor le dijo a la menor que no le importaba estar en la cárcel cinco años, porque después saldría y la asesinaría a ella y a su madre.

Maydeline se encuentra en el hospital, mientras que su madre fue a la Procuraduría Capitalina que tiene ya una declaración de la víctima y pruebas periciales. No obstante, hasta el momento no se ha girado una orden de arresto en contra de Fernando Ontiveros, quien desde el 14 de agosto no volvió a su hogar, aparte de haber eliminado sus perles en redes sociales.

Debido a que las autoridades no actuaron de ninguna manera, la madre de la menor denunció en un grupo de Facebook la agresión, con una publicación que ya fue compartida más de 20 mil veces. Los familiares del agresor, Fernando Ontiveros, son líderes de comerciantes del Centro Histórico, por lo que Diana y su hija temen represalias.

El pasado viernes 16 de agosto se registró una marcha en la Ciudad de México por parte de colectivos de mujeres, para exigir acciones de las autoridades en contra de las agresiones que sufren a diario. De acuerdo con datos del Inegi, en 2018 fueron asesinadas 3 mil 663 mujeres.