Ve La Volpe afición atlista resentida

Ricardo La Volpe es principio de autoridad para hablar del Atlas. En su análisis sobre el proyecto actual de Grupo Salinas al frente de los Zorros expuso dos cosas: no ve un rumbo definido en el plantel y nota resentidos a los seguidores rojinegros.

“Vemos que no estamos en el camino correcto lamentablemente, eso está claro, si me preguntas a fondo, me preocupa la dirigencia tiene que entender que el aficionado ya quiere salir campeón, porque ya me pasó a mí, porque antes de irme a Toluca con dos Semifinales y la Final en el 99, el aficionado ya quería salir campeón.

“El aficionado te llena el estadio, entonces tiene que ser una cuestión recíproca, tienes que hacer grandes equipos, lamentablemente no viene sucediendo eso y el aficionado está un poco resentido, de eso no hay ninguna duda”, dijo La Volpe.

¿Está el timonel argentino dispuesto a dirigir al Atlas? El “Bigotón” insistió una vez más que primero le tienen que hablar los directivos para dialogar y aclarar un proyecto a seguir.

“Te tienen que llamar. Lógicamente que te tienes que sentar con el dirigente y qué quieren, qué pretenden, un equipo no se hace de un día para otro, a menos que tengas la economía de un Real Madrid, la economía de un Barcelona, que se va uno y compran a otro fenómeno.

“O lo que ha venido haciendo Tigres año tras año, pero tienes respaldos... como todos sabemos. El otro día en mi Twitter puse, ya no puedes hablar sólo de Cruz Azul, América y Chivas, agrégale a Tigres, Monterrey, Toluca, ahora ya no son 4 grandes”, aclaró.

Los Rojinegros marchan en el último sitio de la clasificación con 7 puntos de 36 posibles y en la tabla del descenso le sacan 8 puntos al Veracruz a falta de 5 fechas.