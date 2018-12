Ve todo con positivismo

Ciudad de México

En un programa conducido por Ryan Seacrest, Miley Cyrus habló sobre cómo cambio su vida al perder su casa debido al incendio de Woolsey.

"Definitivamente aprendí mucho. Mi padre (Billy Ray Cyrus) siempre me dijo: 'La vida es una serie de ajustes' y, a veces, nunca entendemos lo que nos dicen nuestros padres hasta que comenzamos a experimentar más la vida.

UN DESAFÍO

"Estoy empezando a entender realmente lo que significa experimentar algo tan devastador y que cambia la vida como un desastre natural. Es un desafío muy profundo para ver cómo reaccionas ante la pérdida ".

Durante la emisión del programa este martes, Miley dijo que tenía dos opciones: el estrés postraumático o el crecimiento.

"Tenía la opción de estrés postraumático o crecimiento postraumático y creo que siempre sientes que no tienes control, especialmente cuando sucede algo que es un desastre natural porque hay no hay que vencer a la naturaleza ... para poder entrar en ti mismo y encontrar ese crecimiento y decir '¿Qué voy a hacer al respecto?' Y ser un miembro activo de mi comunidad, no como una figura de celebridad, sino como vecino, ha sido una gran experiencia de crecimiento.

SU CURACIÓN

"Estoy en un muy buen lugar de curación en este momento".

La estrella del pop también habló de su colaboración con Mark Ronson, cuya letra versa sobre el clima político actual y hace referencia a una casa en llamas

"(La canción tiene) mensajes realmente importantes que quería compartir físicamente ... especialmente con la música pop cuando pensamos en la ruptura o el desamor, es fácil suponer que se trata de relaciones y es mucho más profundo que eso".