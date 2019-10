Ve sequía de talento musical

México sufre una crisis doble, opina el cantante Carlos Cuevas: un casi inexistente recambio generacional de las grandes voces románticas y una sequía notoria en cuanto a compositores jóvenes de temas memorables.

"Existen por ahí dos o tres chavos que cantan bonito, pero no hay esa magia del cantante de éxito radial, nacional, que perdure. Lanzan chavos, están dos semanas en el radio y no quedan en el gusto de la gente.

"Actualmente, un cantante bueno, excelente, como José José, como esos cuates, no hay. Excelencia no hay. Con nadie dices: ´Estoy gozando la voz de este cuate, me encanta, me llena´", lamentó.

Conocido como el "Rey del Bolero", admitió que sólo hay actualmente un talento en la composición que le entusiasma.

"El último gran compositor que existe ahorita, comercialmente hablando, yo creo que es José Luis Roma. Le da canciones buenas al ´Potrillo´, a Alejandra Guzmán, a Yuridia, canciones bellísimas.