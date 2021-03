Ve Salvador difícil otro Clásico del Descenso

Después de una década donde ambos equipos han peleado títulos, para Salvador es difícil que se viva un partido que defina la permanencia entre regios y cree que Monterrey le dio la última estocada a los felinos en aquel Clásico.

"El descenso va a quedar marcado, no hay nada que lo pueda borrar, porque para borrarlo tendría que haber una situación similar y en mi punto de vista será muy difícil que se viva ese mismo escenario", expresó.

"Se les dio el último empujón (para descender), es la realidad. Tigres no podía perder si quería mantener sus posibilidades de mantenerse. El Monterrey prácticamente fue el que terminó esa ilusión".

El ex directivo albiazul relató cómo se vivió aquel encuentro, donde anotó el gol de la remontada, tras los tantos de Omar Arellano, por los felinos, y la igualada de Sergio Verdirame.

"Al final de cuentas esos dos goles, el de Verdirame y el mío, fueron los que se quedaron ya presentes, porque así acabó el partido. Fue un partido muy tenso, porque ellos después tuvieron sus oportunidades de gol, para empatar, pero también nosotros para hacer más escandaloso el marcador.

"Antes del partido no se me olvida que un utilero de los Rayados siempre nos ponen varios pares de zapatos, siempre llevamos varios tachones, y yo le dije ´escoge con lo que voy anotar hoy´, él me dijo ´usa esos y anoté´".

El Monterrey echó mano de la victoria ante Tigres para enracharse y acceder a la Liguilla de aquel torneo, donde fueron eliminados por el Atlético Celaya en Cuartos de Final.