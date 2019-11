Ve redes como fuente de odio

Dua Lipa considera que las redes sociales pueden ser una fuente de odio que puede afectar a todas las personas.

En una entrevista para la BBC, la intérprete declaró que en ocasiones se ha visto afectada por comentarios que ha recibido en sus redes sociales, principalmente Instagram.

"Algunos días no veo los comentarios, otros días me siento vulnerable y me sumerjo para buscar cosas que no quiero ver", compartió.

DE DOBLE FILO

"Las redes sociales pueden ser una herramienta increíble, también puede ser muy divertido compartir cosas, pero al mismo tiempo pueden ser una caldo de cultivo para el odio y la ansiedad", agregó.

La británica considera que para las personas es fácil hacer comentarios de odio en las redes sociales porque creen que se pueden esconder detrás de una pantalla, por lo que pidió ser responsable en estas plataformas.

"Para mí es importante usar las redes con precaución", concluyó.