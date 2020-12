Ve PT difícil la alianza con Morena

Cd. Victoria, Tam.

La falta de una dirigencia formal del partido Morena en Tamaulipas entorpece los trabajos para la conformación de una alianza electoral -ya sea federal o local- rumbo a los comicios del próximo año, reveló el comisionado político del Partido del Trabajo, Arsenio Ortega Lozano, quien mencionó que todas las pláticas se llevan a cabo a nivel de dirigencias nacionales en la Ciudad de México.

"La Alianza local o federal que se pudiera dar, en algún momento, no es una decisión que se tome a nivel local por el asunto de que no hay una dirigencia estatal -de Morena- que permita desarrollar trabajos de discusión y análisis sobre candidaturas", indicó el representante petista, "esa es una cuestión que tiene que venir de México, pero en tanto no haya organización con la cual platicar no podemos establecer ninguna mesa".

La dirigencia estatal de Morena a cargo del profesor Enrique Torres Mendoza debió de haber concluido su período el mes de octubre del 2018, esta inició el octubre del 2015 para un período de tres años, pero debido al proceso electoral y a un conflicto interno en torno a la dirigencia nacional el proceso de renovación de dirigencias estatales y municipales se prolongó de manera indefinida; fue el pasado mes de octubre cuando el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el proceso de renovación del CEN designando a Mario Delgado Carrillo.

"A nivel estado sabemos que hay muchas dificultades entre los compañeros -morenistas-, sabemos que un dirigente nacional fue electo por el Instituto Nacional Electoral, les impuso la dirigencia nacional, y que apenas está organizando su trabajo territorial, todavía no hemos podido tocar el tema Tamaulipas", indicó que en el caso del vecino estado de Nuevo León ya se logró concretar una alianza electoral para el próximo año, y sólo queda esperar el turno de Tamaulipas para definir alianzas antes del dos de enero próximo.

No obstante, Ortega Lozano indicó que el PT continúa con sus trabajos preelectorales por lo que consideró que cuenta con tiempo suficiente para definir candidaturas a los 553 cargos de elección entre diputados federales, locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, "hay que recordar que las campañas empiezan hasta -los últimos de- marzo y hay tiempo para poder definir nuestros candidatos, nosotros estamos buscando perfiles ciudadanos, asociaciones y organizaciones que quieran primeramente comprometerse con el trabajo partidario".