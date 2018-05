Ve positiva ´El Bronco´ la Reforma Energética

Tampico, Tam.- El candidato presidenciable Independiente, Jaime Rodríguez Calderón consideró como positiva la Reforma Energética, pues asegura que ha traído beneficios a varios estados de la República, incluyendo Tamaulipas y Nuevo León, este último en donde es gobernador con licencia.

"El Bronco", al realizar una visita de proselitismo al sur de la entidad dijo que "debe continuar... Ustedes tienen también (Tamaulipas) un beneficio, como Nuevo León está teniendo un beneficio, Chihuahua, Coahuila, porque hoy podemos tener energía eólica, tenemos energía solar y nos sale más barato el gas si lo traemos de fuera, en lugar de que lo estemos explotando de nuestro mantos y eso es parte de lo que tiene que hacer el gobierno, liberando los precios".

"No podemos regresarnos al pasado", dijo enfático sobre la Reforma y añadió: "si regresamos al pasado, al rato vamos a andar comiéndonos unos con otros, por eso aguzados por quién van a votar".

Rodríguez Calderón, puntualizó que la Reforma Energética es buena para el país, pero lo que sí se tiene que derogar es la corrupción, retomando el tema de mochar las manos a políticos corruptos.

"La próximo semana vamos a lanzar la iniciativa para que se le moche la mano al político corrupto y esa es la solución para que México pueda avanzar y no me estoy arrepintiendo, ni me arrepentiré de ese tema. Soy una persona que creo que la única manera de vencer la corrupción en el gobierno, es poniendo ejemplos claros y que el funcionarios tenga miedo de robarse un dinero que no es de él".

Dijo que no se trata de alentar la violencia con esa iniciativa, y que sólo se trata de una ley que se debe impulsar para evitar que México siga sumido en la corrupción.

"Será una iniciativa muy completa basada en la iniciativa de Singapur en donde se ha resuelto el problema en todo el país, con una ley que mocha manos y que y será dentro de la propia Constitución en el que se tiene que proteger que no se cometan injusticias y que haya un juicio en ese sentido.

"Sin embargo subrayó que hay que revisar y analizar a los jueces, pues es ahí en donde está la impunidad, porque hasta en un Oxxo se pueden conseguir y seguir una vida sin que nadie te diga nada".

Asimismo dijo que dentro de sus propuestas está analizando derogar la ley de amparo, toda vez que éste contrapone al sistema de justicia penal acusatorio, "o tal vez tendríamos que adecuarlo ára que no sea una protección absoluta del delincuente".

-

Monterrey VI

>Al hablar del proyecto Monterrey VI en el que se pretende enviar agua del río Pánuco a Nuevo León, y que de dicho proyecto se opone Andrés Manuel López Obrador, "El Bronco" dijo que él -AMLO- no puede dejar morir de sed a los neoleoneses.

>Dijo que el candidato de la alianza "Juntos Haremos Historia" no puede ponerse en contra de los ciudadanos regios; "nosotros necesitamos el agua y no la podemos traer de Tabasco. Evidentemente lo que está haciendo Andrés Manuel es confrontar al país y no debe hacerlo".

>Sin embargo, dijo que el proyecto está cancelado debido a sus costos, pero no así la concesión; "estamos viendo otras alternativas como la construcción de presas y a la mejor no tenemos ni la necesidad de tomar el agua del Pánuco".