Ve ´Piojo´ Herrera a Boy verde

Pese a que Tomás Boy tiene casi 30 años de carrera como estratega, Miguel Herrera, DT del América, reconoció que el actual entrenador del Guadalajara aún no despega como director técnico, luego de ser cuestionado sobre la trayectoria del "Jefe" y tras los dardos que han llegado para el América desde Guadalajara previo al Clásico Nacional. "Todavía no despega (Tomás Boy), la verdad, no es que sea mal técnico, eso no lo dije, no sé si está sobrevalorado o quien lo sobrevaloró".