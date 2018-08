Ve 'Piojo' desastroso trabajo arbitral

El estratega de las Águilas estalló contra el árbitro que llevó la disciplina en el duelo entre Querétaro y América al considerar que su juicio para marcar faltas no fue parejo.



"Es el mismo árbitro que nos pitó en Aguascalientes y dejó de pitar dos fechas porque lo hizo muy mal. Hoy qué va a dejar de pitar, es un desastre el señor, no tuvo la coherencia de pitar un partido parejo, no digo que no me pitara un penal, sólo que pitara parejo.



"No lo tiene que decir el América, el señor no está en un nivel para pitar en la Primera División, ha tenido trabajos muy malos. No sé que le pasó a Isaac (Rojas) porque no era un árbitro tan malo, pero si no ha tenido una buena temporada ¿por qué ponerlo?", cuestionó Herrera.



El DT de las Águilas reconoció que la mayoría de las jugadas fueron en contra de los suyos.



"Te cortan jugadas, te cortan avances. Hoy (ayer) no tuvimos un buen partido, no hubo conexión en las pelotas, fallamos muchos pases que pudieron ser acertados para llegar al frente. Pero también todas las jugadas nuestras fueron choque de hombro contra hombro y todas marcaban en contra, faul en contra, chocas del otro lado y faul en contra", explicó el "Piojo".



Por otro lado, Rafael Puente del Río, DT de Gallos, se fue satisfecho con la igualada.

"Nosotros no claudicamos, trabajamos el juego e intentamos por todas partes y con justicia accedimos al empate", sentenció Rafa.