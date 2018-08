Ve PAN robo y PRI justicia, en alcaldías de Monterrey y Guadalupe

NOTICIAS RELACIONADAS Tumban al PAN alcaldías de Monterrey y Guadalupe

, México.- Mientras que para ella decisión del TEE de dar el triunfo aleny Guadalupe es "el robo del siglo" en Nuevo León, para el tricolor es "justicia electoral".

En un histórico fallo, el Tribunal Electoral del Estado revirtió hoy las victorias de los panistas Felipe Cantú, en Monterrey, y Pedro Garza, en Guadalupe, para otorgarle el triunfo a los priistas Adrián de la Garza y Cristina Díaz, respectivamente.

"Lo que hoy estamos viendo es el robo del siglo en el Estado de Nuevo León, se lo están robando no al PAN, no a Felipe no a Pedro si no a miles de ciudadanos que votaron a favor del PAN", dijo Hernán Salinas, diputado albiazul.

El dirigente estatal panista, Mauro Guerra, afirmó que no permitirán que se consume "el robo", por lo que acudirán a todas las instancias judiciales para impugnar el fallo.

"Nunca en Nuevo León se había visto este tipo de decisiones, la desfachatez, la ignorancia y por qué no decirlo, la corrupción en la impartición de justicia electoral; la mayoría de este tribunal se está burlando de la ley, la está pisoteando causando un daño profundo a la paz social del Estado", criticó Guerra.

Felipe de Jesús Cantú dijo que la decisión del TEE no estuvo apegada a derecho y reiteró que el PAN peleará para hacer válida la voluntad de los ciudadanos en la elección.

"No aceptamos de ninguna manera que con billetes puedan resolver en la mesa lo que se resolvió en las urnas de Monterrey el 1 de julio", recalcó Cantú.

Pedro Garza calificó como increíble y una aberración la resolución del Tribunal Electoral.

Horas más tarde, el PRI ofreció una rueda de prensa donde adelantó que se prepararán para defender el fallo ante posibles impugnaciones de AN.

"Es de todos conocido el sin número de irregularidades que se presentaron el día de la jornada electoral, fue evidente que entre otras cosas, la cadena de custodia fue muy lamentable el ejercicio dado, hacía muchos años que en Nuevo León no se perdían paquetes electorales, así de sencillo", dijo Héctor Gutiérrez, secretario de Organización del CEN del PRI.

Adrián De la Garza manifestó que con las denuncias se acreditaron lo que calificó como "raterías" por parte de los panistas.

"Señalamos que no había más que dos opciones, o se anulaba la elección totalmente, o bien, si el Tribunal quería salvar la elección, se tenían que anular las casillas que tenían graves irregularidades", dijo.

Cristina Díaz manifestó que la sentencia reafirma la legalidad, transparencia y autenticidad de la elección.

"Ganó la verdad, ganó la legalidad, ganó la certeza con apego a la verdad, la legalidad y la justicia, y que hizo al TEE valer el voto de los ciudadanos de Guadalupe. Ganó la justicia electoral", sostuvo.