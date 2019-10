Ve oportunidad Dante Siboldi de fortalecer gremio

El exfutbolista y ahora estratega de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, aseguró que los jugadores en México tienen la oportunidad de oro para volverse un gremio más fuerte, y dejó claro que en su natal Uruguay ya hubieran detenido la Liga.

"Voy a opinar como ex futbolista, en mi país ya se hubiera parado hace rato el futbol. Es el momento. Si quieren hacer verdaderamente unión es el momento; hay un afiliado, hay compañeros de profesión que no la están pasando bien, creo que es el momento de sentir apoyo", explicó Siboldi este jueves en La Noria.

"Yo entiendo que hay jugadores que están al día, de los 18 equipos que están quizá todos están al día y no es fácil cuando a ellos no se les debe nada, pero nadie está exento de que en algún momento pueda pasar está circunstancia; entonces, hay gente que la está pasando mal y hay que brindarle el apoyo, ¿cómo? No lo sé, no creo que sea lo conveniente parar el futbol por todo lo que representa, pero creo que hay otras formas de poder apoyarlos".

El ex portero de Atlas, Cruz Azul, Tigres y Puebla aceptó que no es sencillo dar lo mejor en la cancha si sabes que tienes problemas económicos en casa.