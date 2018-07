Ve la OIT viable duplicar pensión

Ciudad de México



Ciudad de México

Duplicar los apoyos económicos a los adultos mayores, como lo propone el virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, es una opción deseable para reducir la pobreza entre la población de más de 65 años en el país, señaló José Manuel Salazar, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Es claro que cuando hay insuficiencia de prestaciones, cuando la pensión es muy baja y además el salario mínimo es bajo, ese aumento es deseable y esa lógica aplica tanto al grupo de adultos mayores, de 65 años, como a otros grupos que también requieren cobertura", explicó Salazar en entrevista.

Afirmó que el reto está en hacer viable este programa en el presupuesto.

"Hay formas, y por etapas, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Tiene que ser de manera gradual, de una manera que se vayan acomodando las inversiones", afirmó después de la presentación del informe "Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe".

El proyecto de López Obrador contempla dar una pensión universal de mil 200 pesos mensuales a todos los adultos mayores; actualmente, la Secretaría de Desarrollo Social otorga 580 pesos al mes a través del Programa 65 y Más.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo advierten que en México 30.6 por ciento de los adultos mayores de 65 años viven en la pobreza.

Esta cifra es mayor a la que muestran otros países de la región como Colombia y Brasil, donde la población mayor de 65 años en pobreza es de 21.3 y 2.6 por ciento, respectivamente.

El informe refiere que tan sólo en México, el 55.3 por ciento de las personas de la tercera edad no tiene acceso a una pensión ni recibe un salario en el país.

Únicamente 18.8 por ciento de las personas de la tercera edad cuenta con una pensión; 1.8 por ciento con una pensión y un salario, y 24.1 por ciento recibe sólo salario.

"Muchos tienen que seguir en el mercado laboral por no tener pensión o tener pensión insuficiente", señaló previamente el director de la OIT para las Américas durante la presentación del informe.

"Por eso hay importantes porcentajes de adultos mayores de 65 años que trabajan, pero muchos no quisieran, no tienen las energías, pero no les queda más remedio".

Para Salazar, el programa para becar a jóvenes e introducirlos en el mercado laboral también es una idea loable que debe llevar una buena planeación.

"México no es la excepción pero tiene un problema serio de 'ninis' y de desempleo juvenil. El tema es el diseño, ¿cómo diseñar estas intervenciones sobre todo cuando se trata de jóvenes que no han tenido una educación, y nunca ha trabajado?, es una población difícil de atender", consideró.

"Ahí hay que tener un diseño de política pública que cubra una serie de carencias y que los prepare (a los jóvenes) incluso para hacer una pasantía en alguna empresa".