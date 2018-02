Ve Miguel Herrera a Oribe Peralta en el Mundial

El "Piojo" respondió así al ser cuestionado sobre el acuerdo al que llegó el "Cepillo" con el técnico de la Selección Mexicana para no ser convocado ante Bosnia y Herzegovina y mantenerse en la disciplina azulcrema.



"Oribe me parece que con la experiencia que tiene y lo que ha hecho en Selección puede tener un lugar ganado o puede tener en ciertos momentos, decir (Juan Carlos Osorio) a éste ya lo tengo bien visto, mejor llamo a otros que están atravesando un buen momento y me pueden llamar la atención, creo yo, especulando el porqué no se le llamó a Oribe.



"Pero Oribe está trabajando muy bien, atraviesa un momento de entrega, determinación, sabiendo que viene la convocatoria final para el Mundial. La Fecha FIFA es un momento en donde el técnico podrá ver a los 25 ó 28 que pueda pensar, que estén en su cabeza, para elegir a los 23", mencionó en la víspera del partido contra Lobos BUAP.



Herrera también opinó sobre el trabajo de Henry Martín.



"Seguirá con la misma actitud. Lo que lo llevo a que lo vieran en Selección es su desempeño en el equipo y si pretende seguir así debe mostrar en América un buen torneo, no son tres fechas, son 17 y una Liguilla", comentó.