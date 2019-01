Ve López Obrador vía democrática para Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS Regala presidente de España a AMLO acta de nacimiento de su abuelo

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no descarta una vía democrática para solucionar el conflicto político en Venezuela.

En conferencia con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, López Obrador manifestó que por razones de geopolítica, México no interviene en otros países para que otros gobiernos no intervengan en los asuntos de los mexicanos.



"Desde luego no descartar la vía democrática de ninguna forma, pero respetando la decisión de los venezolanos, esa es nuestra postura. No con desconocimientos a gobiernos o reconociendo a gobiernos cuando no nos corresponde este papel", expresó al ser cuestionado por los medios sobre la postura de México ante el conflicto.



Mientras que el Gobierno mexicano ha declarado que no reconocerá ni desconocerá al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro o al "presidente encargado" Juan Guaidó, el Gobierno de España junto con otros gobiernos de la Unión Europea dieron un plazo de ocho días para que Nicolás Maduro convoque a nuevas elecciones en Venezuela o de lo contrario reconocerán al líder de la oposición Juan Guaidó como Presidente legítimo, el pasado 26 de enero.



Durante la visita del mandatario español a México, López Obrador dijo que el diálogo debe de ser el primer paso, aunque destacó que no se pueden imponer las cosas.



"Primero se tienen que sentar a dialogar las partes y ya el diálogo como lo dije es un buen avance para el entendimiento. En vez de estar haciendo recomendaciones lo mejor es que se auspicie la posibilidad del diálogo entre las partes", expresó.



"El diálogo es parte de la democracia, entonces que se pueda convencer a las partes para que se sienten, para dialogar y buscar acuerdos y el resultado tiene que desembocar en la democracia, pero lo tienen que resolver los venezolanos".



Por su parte, Sánchez afirmó que la relación bilateral entre México y España trasciende crisis puntales como la de Venezuela.



"El Gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos, sino que través de elecciones justas y transparentes se salga de una crisis", expuso.



Manifestó que hay una necesidad de constituir un grupo de contacto que pueda propiciar diálogo entre las dos partes y se puedan celebrar un nuevo proceso de elecciones.



"Para que el pueblo venezolano encuentre la salida a esta crisis", aseguró.