Ve Klopp al Manchester City como el mejor equipo

Liverpool, Inglaterra.

"Es un partido muy complicado. Es (El City) un equipo muy fuerte, con un entrenador increíble. Tenemos que ser valientes como en los otro partidos. Para mí, son el mejor equipo del mundo. Es mi opinión", expresó el estratega alemán en la rueda de prensa previa al encuentro que les enfrentará este jueves.



Mientras que Guardiola no confirmó si Kevin de Bruyne estará o no este jueves sobre el césped del Etihad Stadium -el belga será probado antes del encuentro para ver su estado físico-, Klopp indicó que él espera que De Bruyne se vista de corto.



"Es un futbolista fabuloso. Perder a un jugador como él es un golpe tremendo. Es un clase mundial. Espero que esté de vuelta. Estoy feliz con que vuelva y no se lesione de nuevo. Todo al que le guste el fUtbol, debe encantarle (De Bruyne)", aseguró.



Por su parte, Klopp anunció que el centrocampista inglés James Milner volverá a ser de la partida después de perderse los partidos contra el Newcastle y el Arsenal debido a una lesión en el muslo.



El Liverpool visitará al City con una ventaja de siete puntos en la tabla y con la posibilidad de alejarlos a diez, lo que les dejaría en una posición inmejorable para lograr su primer título liguero desde hace treinta años.