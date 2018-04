Ve ‘Kikín’ pocas posibilidades al Tri

Ciudad de México.- Francisco Fonseca, exseleccionado nacional, dijo que no ve a México en el quinto partido en el próximo Mundial de Rusia, porque no se cuenta con un funcionamiento eficaz. El ex delantero señaló que por el cruce que le tocaría en los Octavos de Final, ahí es donde se va a complicar el pase del Tri, pues podría encontrarse a Brasil.

“Lo que he visto no me deja con mucha esperanza, no se trata de un milagro, sino de un funcionamiento eficaz y con equilibro que no veo hasta ahora”, dijo.