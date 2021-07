Ve Javier Tebas intacta a LaLiga

El presidente de la Liga española de futbol Javier Tebas mostró su deseo porque el zaguero español Sergio Ramos se mantenga en el circuito ibérico, pero recordó que las salidas de las grandes estrellas del certamen local no han afectado el a LaLiga, algo que no será la excepción con el ex defensor del Real Madrid.

"Me gustaría que Sergio Ramos se quedara, igual que Messi o Cristiano y Neymar en su momento, si es porque los clubes españoles toman decisiones que nos hacen ser la Liga europea más estable en la pandemia, bienvenido sea, somos la Liga de Europa, y por gran diferencia, que menos dinero va a perder y eso a medio plazo hará que tengamos grandes jugadores, no me preocupa esa situación.