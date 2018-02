Ve Ferriz de Con a narco en tráfico de credenciales

Ciudad de México

El aspirante presidencial por la vía independiente, Pedro Ferriz de Con, advirtió que en entidades como Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, grupos del narcotráfico controlan el mercado ilegal de credenciales de elector.

“Yo también soy reportero y yo ya me he puesto a averiguar cómo está la jugada de las credenciales en el mercado negro, y quiero decirles algo que se me hace muy problemático no solamente para el día de hoy, sino para las elecciones del próximo 1 de julio”, advirtió.

“Hay estados en la República Mexicana en donde el trasiego de las credenciales lo hace el narcotráfico, lo hacen capos del narcotráfico con grupos de poder de la delincuencia organizada; así como falsifican tarjetas de crédito, tienen ahora este negocio”.