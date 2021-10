Ve en Morelos alta corrupción

"Y, por otro lado, darte cuenta que no existe la vocación política para que yo siguiera adelante con mi actividad investigadora de denuncias en contra de (el ex Gobernador perredista Graco Ramírez)", dijo Becerra a Reforma.

El ex funcionario aseguró que le causa dolor y pena escuchar a Blanco decir que está en contra de la corrupción y ver que hace todo lo contrario.

"Me resulta molesto, me resulta casi casi como un insulto hacia mi persona cuando yo tengo documentos, tengo documentación muy seria, muy sensible de muchos de sus miembros del gabinete y de algunas Secretarías donde están haciendo las cosas que no son", advirtió.