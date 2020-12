Ve ´El Güero´ campeón a las Chivas

Guadalajara, Jalisco.

José Luis Real ha sido el arquitecto de dos de las mejores canteras del futbol mexicano: las Chivas y el Atlas. Ambos equipos tapatíos, en su momento, se distinguieron no solo por debutar jugadores, sino por consolidarlos en Primera División.

Hoy, cada uno vive situaciones diversas, y el "Güero" Real aprecia que tras lo vivido en el Guardianes 2020, las Chivas están listas para levantar el título de Liga en el Clausura 2021.

"Veía a Chivas muy competitivo, pero me parece que el momento clave es el próximo torneo, yo veo a Chivas para campeón en el siguiente torneo. Para mí no (necesita más refuerzos), tiene un plantel muy completo", dijo el ex técnico y jugador del Guadalajara.

En cuanto a los Rojinegros, club para el que también jugó y después fue su director de Fuerzas Básicas, considera que debe elegir bien sus contrataciones.

Sin embargo, consideró que ambas instituciones deben evaluar la razón por la cual desde hace tiempo sus elementos no se consolidan en el primer equipo.

"Veo que Atlas y Guadalajara siguen siendo las canteras más importantes en aportación de jugadores a selecciones menores. Esto significa que tienen muchos jugadores de calidad, pero, qué pasa cuando pasan de Fuerzas Básicas a la Primera División, o qué sucede que no pasan de las Fuerzas Básicas. No conozco la parte de adentro de ninguno para poder hablar sobre lo que sucede y que yo pueda detectar, no lo sé, pero sin duda hay jugadores de calidad en los dos clubes", consideró el entrenador.

Real tuvo éxito en el diseño y dirección de ambos proyectos con la formación y consagración de jugadores, y señaló los factores que influyeron.

"Continuidad, apoyo incondicional de la directiva, presupuesto, interés, siempre estar al pendiente, mejoraron los sueldos, hubo giras internacionales, nos rodeamos de un apoyo muy importante que culminó con la comunicación muy completa de mi parte con los entrenadores de las Primeras Divisiones", indicó Real.