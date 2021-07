Ve Córdova riesgos en reforma electoral

"¡Cuidado con las reformas electorales! No hay que emprender esa ruta a menos que sea verdaderamente necesaria porque los tiempos que corremos son de gran riesgo, de una gran demagogia; tiempos, en consecuencia, en los que una reforma electoral no nos puede llevar por la ruta de fortalecer lo que hoy tenemos, sino de, eventualmente, perder lo que tan afanosamente hemos conseguido", advirtió.

En días recientes, el Presidente López Obrador anunció una reforma que incluya la renovación total de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), nuevas reglas para garantizar imparcialidad del árbitro y reducir el costo de los comicios y del aparato burocrático del Instituto.

Al participar en el foro "Construyendo la democracia del siglo XXI", Córdova consideró riesgosa una reforma electoral en medio de las "pulsiones autoritarias" que se viven en regiones de América.

"No pensemos en reinventarnos, está bien mejorar, pero una reforma abre la puerta a eventuales retrocesos y riesgos. Las reformas electorales deben tener autonomía en su discusión, tienen que ser discutidas en su pertinencia e idoneidad, y no en el contexto de una agenda mucho más amplia porque se corre el riesgo de que, desde distintas posiciones políticas, la reforma no sea discutida en sus méritos y sea moneda de cambio.