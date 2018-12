Ve con buenos ojos que haya interés en serie

Ciudad de México

Hace un par de días se dio a conocer que la familia de Selena Quintanilla trabajará en conjunto con la plataforma Netflix para realizar una serie basada en la vida de la cantante y que además de contar con su respaldo, será estrenada en 2020.

Para la actriz mexicana Maya Zapata, quien interpretó a la "Reina del Tex-Mex" en la serie "El secreto de Selena", la cual fue lanzada en septiembre pasado, el hecho de que la familia decidiera embarcarse en este proyecto la llena de alegría y agradece que fuera su trabajo la serie no oficial de la cantante.

"Esta serie (´El secreto de Selena´) nosotros la hicimos porque queríamos hablar de esta versión. Tenía que ser la versión no oficial y está precioso hacer versiones no oficiales y tener la libertad que te da ser no oficial de nada, ser tú y hacer lo que mejor puedes hacer siendo tú. Queríamos reconocer este personaje que fascinó a las masas, queríamos entender qué fue lo que pasó con este personaje que murió a manos de una amiga que la amaba y cómo sucedió eso desde la distancia que te da el no haberla conocido. Sí ver con ojos extranjeros, pero no por eso menos involucrados o menos amorosos la historia del otro".

FAMILIA LA RESPALDA

Maya, quien acaba de estrenar la puesta en escena "Las tres hermanas", subrayó que considera que la familia está en todo su derecho en respaldar un trabajo de este tipo, aún cuando su trabajo no tuvo la misma suerte y que se sentía satisfecha con lo que ella y todo el equipo involucrado consiguieron.

"Claro que está perfecto que hagan su serie. Así no se quedan con coraje, ni se quedan con ese sentimiento de no haber hecho nada por salvar la memoria de su hija y de su ser amado. Es normal que ellos se sintieran incluso ofendidos, si es que así sucedió. Creo que tienen derecho a enfrentar las emociones y sus decisiones para entender la historia de su adorada Selena como mejor quieran; me parece que tienen todo el derecho. Me parece perfecto que la hagan y que hagan 25 millones si quieren. Yo me quedo satisfecha con el trabajo que hicimos y ya está, todo bien", finalizó. (SUN)