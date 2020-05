Ve cerca el retiro

Este Clausura 2020 termina el contrato con Morelia del lateral Efraín Velarde, quien es el último de los Pumas bicampeones que aún está en activo.

A sus 34 años, el "Chispa" todavía tiene físico para pelear uno o dos años más en la Liga BBVA, pero si no esto no llega a darse, también levanta la mano para comenzar su aventura como director técnico, para lo cual lleva más de tres años preparándose.

"Ahora que estoy en Morelia, viajaba todos los lunes a Toluca para terminar mi curso de entrenador, también me he preparado con diferentes cursos como visor, y cuento con la Licenciatura en Administración. Me he preparado para el retiro y quiero seguir en el futbol", confesó a Grupo REFORMA.

Admite que le gustaría volver a Pumas porque le gusta la filosofía del equipo formando canteranos, buscando exaltar los valores de la Máxima Casa de Estudios, aunque quizá su retorno ya no sea para estar en la cancha, sino ahora desde el banquillo con una tabla en la mano.

"Siempre es un sueño regresar al equipo que te vio nacer, le debo mucho a Pumas, me formó como jugador, me dio muchos valores, viví en la Casa Club, donde tuve grandes mentores. Después salí del equipo para hacer otra historia y me ha ido bien porque si algo aprendí de todos los grandes jugadores con los que me tocó convivir fue su disciplina", mencionó.

Velarde dijo que le gustaría empezar desde abajo, formando niños y jóvenes, que es un lugar donde se debe moldear el carácter de los aspirantes a futbolistas profesionales.

No le asusta picar piedra, ser auxiliar, seguir los pasos de hombres como Jaime Lozano, con quien tiene una gran amistad.

"Así debe de ser, aprender de los que ya tienen experiencia y transmitir lo que uno vivió", apuntó.