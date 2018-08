Ve Castillo indiferencia en federaciones

El director de la Conade argumentó que los resultados en el futbol, basquetbol y beisbol serían distintos si se enviaran a los mejores representantes de cada disciplina.



"En el equipo varonil de futbol queda claro que si México mandaba a sus mejores elementos por supuesto que tendrías que ganarle a Haití, pero cuando no se le da esa seriedad... es un tema de la Federación, si ves el caso de las mujeres fueron las mejores porque la proyección para ellas era muy importante", expresó el director.



La Selección Mexicana de Futbol varonil se quedó en la Fase de Grupos mientras que beisbol y basquetbol, en ambas ramas, no lograron ninguna medalla.



Castillo declaró que la falta de resultados se mantendrán si no se dejan de empalmar los calendarios con las justas como Centroamericanos y Panamericanos.



"Es un tema que hay que trabajar muchísimo más fuerte porque en el deporte profesional, que es el futbol, bueno el femenil mis respetos, pero en Centroamericanos y Panamericanos es deporte amateur, cuando te vas al deporte profesional pues los equipos no te van a prestar a los mejores jugadores.



"Si los equipos hubieran mandado a sus mejores jugadores estoy convencido que hubiéramos conseguido el oro. Hay países que sí te mandan a lo mejor que tienen en su deporte profesional y hay otros que tienen otras prioridades y nosotros no nos podemos meter, no los podemos obligar", dijo.



El director espera que el gobierno entrante mantenga la misma línea de trabajo con los deportistas que han llevado a que México encabezara el medallero centroamericano, pero que convierta a la Conade en un órgano ejecutor.