Vaticinan aumento en consumo de cerveza en México

Monterrey, México (04 septiembre 2017).- El consumo de cerveza en México podría elevarse como la espuma en los próximos años.



Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México, expuso que actualmente el consumo por persona en el País es de 63 litros al año, cinco menos que en Brasil, el mercado líder a nivel Latinoamérica.



No obstante, inversiones como la de Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken para su nueva planta en Meoqui, Chihuahua, y la recién inaugurada de Grupo Modelo en Yucatán, permitirán elevar más la producción actual y aumentar el consumo per cápita en los próximos años.



EL NORTE publicó el 4 de mayo que México produjo 105 millones de hectolitros de cerveza en el 2016, superando por primera vez en la historia a Alemania, que registró 96 millones.



"Nosotros lo que buscamos es aumentar las ocasiones de consumo de cerveza, no el consumo excesivo", afirmó Quiroga, "por ejemplo, en España pasa mucho de que te tomas una cerveza en la hora de la comida, otra en la cena, no como aquí que se toman de jalón un 'six' un viernes".



Si el consumo aumenta y, por ende la producción, toda la cadena de valor del sector se verá beneficiada al tener mayores ingresos y crear más empleos.



"Lo que es bien importante de la industria cervecera es el impacto que tiene en toda una cadena de valor, desde el campo, las fábricas, hasta el talento de los maestros cerveceros".



Aunque el consumo per cápita del 2010 al 2016 ha aumentado en promedio 1.7 por ciento anualmente, México está muy por debajo de países como República Checa, Alemania y Austria, en donde el promedio es de más de 100 litros al año, debido a una cultura en donde acostumbran a beber cerveza más frecuentemente.



Sin embargo, Quiroga destacó que el promedio de consumo per cápita en el norte de México es de 70 litros.



De los 105 millones de hectolitros de cerveza que se produjeron en el 2016, añadió Quiroga, 32 millones se exportaron a países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Colombia, Bélgica e Irlanda.



Y para los próximos 10 años, la directiva de la asociación que promueve una campaña que busca promover el consumo del alcohol responsable dijo que México superará a Brasil en el número de hectolitros producidos, pues el país sudamericano también lidera este segmento en Latinoamérica.

Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México. Foto: Carlos Figueroa Ramirez