Vaticina la IP ´explosión´ de alza a precios

"El panorama es sombrío, no es nada claro y los restaurantes están haciendo todo lo posible por tratar de contener el incremento en sus productos".* Bladimir Cortez, CANIRAC Reynosa.

Bladimir Cortez, presidente de la Canirac, comentó que los negocios han estado aguantando mucho, pero las cadenas de pollo de la ciudad, ya no tienen los precios a la vista del público, ya quitaron los precios de los paquetes que manejaban y muchas empresas ya están haciendo eso, por la inestabilidad que hay desde hace meses.

´´Hay cadenas que ya están quitando los precios para seguir siendo operativos y no cerrar negocios´´, advirtió.

"Se vislumbra un panorama muy sombrío es la realidad, no viene un fin de año claro en el tema de las situación económica, porque tenemos ya seis meses con cierta volatilidad en los productos de la canasta básica, se han disparado mucho los precios como el aceite, el huevo, el pollo", agregó.

Y argumentó: "Ha venido a crear mucha inestabilidad a la hora de sortear los costos, porque se incrementan los costos y el restaurantero tiene que hacer ajustes en sus precios pero también tiene que respetar cierto nivel de precios que el mercado tiene ya establecidos".

El dirigente empresarial explicó, que los costos de operación de los restaurantes se dispararon y los márgenes se redujeron, ya van casi todo el año con eta inestabilidad e incertidumbre cuando antes eran rachas de un mes.

"No vemos claro, lo que se ve para el fin de año, no es nada claro, esperemos los que las políticas energéticas se siga manteniendo y no siga habiendo esos incrementos que normalmente se dan en fin de año, pero el panorama es sombrío, no es nada claro y los restaurantes están haciendo todo lo posible por tratar de contener el incremento en sus productos", expresó.

Precisó que ha aumentado el aceite que es muy básico en la cocina, que está al doble de lo que estaba antes de la pandemia.

"Se ha tratado de mitigar lo más que se pueda, estamos aguantando pero ya hay restauranteros que están haciendo las modificaciones que se tienen que hacer", recalcó.

El estar en la frontera ya no significa una opción, porque ya no se compra todo en Estados Unidos como el pollo, porque ya hay empresarios del norte que se dedican a eso.