Vaticano pide a los Episcopados reunirse con víctimas

Cd. del Vaticano, Vaticano.

Los organizadores de una reunión en el Vaticano sobre prevención de los abusos sexuales advirtieron el martes que la credibilidad de la Iglesia Católica está en peligro debido al escándalo de los abusos y exhortaron a los participantes a reunirse con las víctimas para conocer sus padecimientos de primera mano.



En una carta enviada a las conferencias episcopales del mundo, los organizadores dijeron que la iglesia debe elaborar una respuesta exhaustiva y comunitaria a la crisis y que el primer paso es reconocer la verdad de lo sucedido.



"Urgimos a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado", señala el texto.



"Mientras no haya una respuesta completa y comunitaria, no solo no lograremos curar a las víctimas/supervivientes de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo".

El Papa Francisco invitó a los jefes eclesiásticos a una cumbre del 21 al 24 de febrero para responder a las manifestaciones más recientes del escándalo en Estados Unidos, Chile y otros países.



El Vaticano dijo que la reunión se concentrará en tres temas principales: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia.



"Cada uno de nosotros debe afrontar este reto", dijeron los organizadores.



Francisco eligió para el comité organizador al Arzobispo de Chicago, Blase J. Cupich; Arzobispo de Bombay, Cardenal Oswald Gracias.



Además, incluye a dos figuras que se han caracterizado por su batalla contra los abusos: el recientemente nombrado secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el maltés Charles Scicluna, y el presidente del centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia Gregoriana y miembro de la Comisión para la Tutela de menores, Hans Zollner.