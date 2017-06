Varios retrasos en vuelos de Viva Aerobús generan quejas de pasajeros

Cd. de México (16 junio 2017).- Los vuelos de Viva Aerobús registran demoras generalizadas en aeropuertos del País.



En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al menos ocho vuelos están retrasados.



De acuerdo con fuentes del AICM, estos viajes fueron atrasados porque no tenían plan de vuelo asignado.



El tiempo de espera oscila entre cuatro y ocho horas para volar a Chiapas, Cancún, Monterrey y Guadalajara.



Fuentes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que dispusieron un módulo frente al área de Viva Aerobús indicaron que desde las 14:00 horas han registrado un total de 2 mil 500 afectados por los retrasos y cancelaciones de la aerolínea mexicana.



Esto enfureció a los pasajeros, quienes aguardaban información sobre si la empresa les daría hospedaje, comida y transporte.



Alberto Corona, pasajero del vuelo 3146 rumbo a Cancún, explicó que en su caso la demora lleva más de cuatro horas.



"Estaba programado a las 14:55 y son las 07:13 y apenas estamos abordando el avión. Dicen que el retraso fue desde la mañana y perjudicó a todos los demás. No decían más, el supervisor nunca llegó a pesar de ser voceado varias veces", narró a REFORMA.



Rosa María Rodríguez, originaria de Monterrey, llegó proveniente de Madrid al AICM, donde tenía programado su vuelo de conexión a la capital de Nuevo León a las 22:10 horas.



Sin embargo, al llegar a documentar, ella, su esposo y dos amigos fueron notificados de que el vuelo 1713 se había retrasado para las 04:30 horas de este sábado.



"Es un desorden aquí, unos dicen que a las 04:30, otros que a las 04:00, nos traen para arriba y para abajo", criticó.



Paola Flores, de Naucalpan, tenía programado viajar a Chiapas a las 21:00 horas de este viernes.



Al arribar, los empleados de Viva Aerobús le informaron que el vuelo 3258 saldría hasta las 00:30 horas del sábado.



En entrevista con REFORMA, explicó que el pasado 9 de junio, la aerolínea canceló su primer viaje a Chiapas, que fue reprogramado para hoy.



"Da coraje que ellos no te dicen que tienes derecho a taxis, hospedaje, no hay información, nadie conoce la Ley de Aviación", reprochó.



Hilaria Peña y ocho familiares perdieron su vuelo de conexión a Tijuana.



La mujer explicó en entrevista que el viaje de Cancún a la Ciudad de México en Viva Aerobus se atrasó dos horas.



"En Cancún nos dijeron que no nos preocuparamos, que el vuelo de la Ciudad de México a Tijuana estaba retrasado tres horas, pero justo cuando llegamos aquí ese vuelo despegó", detalló.



También hay reportes similares en salidas en Guadalajara, Mazatlán, Ciudad Juárez y Monterrey.



"@VivaAerobus 3:30hrs de retraso. Y así quieren que confiemos", escribió en Twitter el usuario @_juank_.



"@VivaAerobus ¿es real su delay del vuelo mx-mty programado a las 20:40 hrs de hoy hasta las 04:30 hrs de mañana", cuestionó @bajabex2.



Achacan retrasos a mantenimiento

La aerolíneainformó que la demora en susse debe al mantenimiento de tres aeronaves."Este viernes tres aeronaves tuvieron un mantenimiento mayor al recibido cada pernocta, esto generó las demoras", dijo a REFORMA.Este viernes,en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán y Ciudad Juárez registraron retrasos.La empresa agregó que, a fin de garantizar la seguridad, toda la flota recibe mantenimiento diario.Por las demoras, los pasajeros fueron notificados y compensados, aseguró la compañía.