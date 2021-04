La directora de salud del Distrito de Columbia, la Dra. LaQuandra Nesbitt , dice que no tiene conocimiento de ningún caso de coágulos sanguíneos peligrosos entre los 16.000 habitantes de Washington que habían recibido la vacuna de una dosis de J&J antes de la suspensión temporal recomendada por las autoridades sanitarias federales.

"Esta pausa significa que el sistema está funcionando correctamente", dice Nesbitt.

Noticia Relacionada Varios estados suspenden la vacuna J&J durante la investigación

J&J dijo en un comunicado el martes que estaba al tanto de los informes de coágulos de sangre, pero que no se había establecido ningún vínculo con su vacuna.

Un comité de los CDC se reunirá el miércoles para discutir los casos. La FDA ha iniciado una investigación sobre la causa de los coágulos y el bajo recuento de plaquetas. Se han informado seis coágulos entre los 6,8 millones de inyecciones administradas.

Las autoridades sanitarias estadounidenses advirtieron a los médicos contra el uso de un tratamiento típico para los coágulos, la heparina, un diluyente de la sangre. "En este entorno, la administración de heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos", dicen la FDA y los CDC.

AQUÍ ESTÁ SUCEDIENDO MÁS:

BERLÍN - Sudáfrica suspendió la administración de la vacuna Johnson & Johnson como una "medida de precaución" luego de la decisión de la FDA en los EE. UU. De suspender el uso de la vacuna mientras se examinan los coágulos de sangre raros.

Los seis casos correspondieron a mujeres de entre 18 y 48 años, incluida una que murió. Los coágulos inusuales se produjeron de seis a 13 días después de la vacunación.

Sudáfrica ha administrado más de 289,000 inyecciones de la vacuna J&J a los trabajadores de salud del país sin ningún informe de coágulos de sangre, dice el ministro de Salud, Dr. Zweli Mkhize.

Él dice que Sudáfrica está deteniendo el uso de las dosis de J&J "por mucha precaución". Él espera que las preguntas sobre la vacuna J&J "se aclaren en cuestión de días".

Recientemente, los informes de coágulos de sangre llevaron a varios países de la Unión Europea en el bloque de 27 naciones a limitar la vacuna AstraZeneca a grupos de mayor edad.

___

OTTAWA, Ontario - La Agencia de Salud Pública de Canadá dice que recibió un informe de un evento adverso relacionado con coágulos de sangre después de que alguien en Canadá recibió la vacuna AstraZeneca.

Este es el primer caso de este tipo informado en Canadá. La agencia federal dice que la persona se está recuperando en casa. La vacuna fue la producida en el Serum Institute of India.

La vacuna AstraZeneca está aprobada para personas de 55 años o más en Canadá. Varios países europeos decidieron en las últimas semanas limitar el uso de la vacuna AstraZeneca a las personas mayores debido a la preocupación de que la vacuna pueda estar relacionada con coágulos de sangre raros en poblaciones más jóvenes.

___

WASHINGTON - El Dr. Anthony Fauci dice que los estadounidenses que han recibido recientemente una vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson no deberían preocuparse por la "pausa" en las inyecciones debido a informes de coágulos de sangre.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pidieron una pausa el martes para investigar seis informes de coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos, entre más de 6,8 millones de dosis administradas.

El principal experto en enfermedades infecciosas del país dice: "Es menos de uno en un millón". Fauci agrega que las personas deben "prestar atención" a los síntomas asociados con los coágulos de sangre, particularmente entre una y tres semanas después de la inyección.

La Casa Blanca fue informada por primera vez del anuncio el lunes por la noche, dice el coordinador del coronavirus, Jeff Zients. Defendió la notificación de la administración a los estados, diciendo que "aquí no había ningún aviso".

Fauci dice que la pausa de los reguladores es un "testimonio de cuán en serio nos tomamos la seguridad".

___

ANKARA, Turquía - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció un cierre parcial durante las dos primeras semanas del mes musulmán del Ramadán para frenar las infecciones por coronavirus que alcanzan niveles récord.

En un discurso televisado después de una reunión del gabinete, Erdogan dice que el gobierno estaba volviendo a imponer prohibiciones a los viajes interurbanos, prohibiendo a las personas mayores de 65 años y menores de 18 usar el transporte público, reajustando los turnos del sector público y las horas de trabajo, cerrando deportes y centros de ocio y ampliación del horario de toque de queda nocturno para combatir el aumento de las infecciones.

Las bodas, fiestas de compromiso y otras reuniones concurridas estarán prohibidas hasta después de un feriado que sigue al mes de Ramadán. Advirtió sobre medidas más estrictas si las nuevas restricciones no logran reducir las infecciones.

Las infecciones de un solo día en Turquía se han quintuplicado desde marzo para llegar a más de 50.000. La semana pasada, el país alcanzó un récord de 55,941 casos confirmados. El martes, el Ministerio de Salud informó 59.187 nuevas infecciones, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia. También informó 273 muertes confirmadas.

En general, Turquía tiene 3.9 millones de casos, el séptimo más alto del mundo y más de 34,000 muertes reportadas.

___

BERLÍN - Johnson & Johnson dice que está retrasando el lanzamiento de su vacuna contra el coronavirus en Europa en medio de una investigación estadounidense sobre coágulos sanguíneos raros.

El anuncio se produjo después de que los reguladores de EE. UU. Dijeran que recomendaban una "pausa" en la administración de la inyección de dosis única para investigar informes de coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos.

"Hemos estado revisando estos casos con las autoridades sanitarias europeas", dijo la empresa. "Hemos tomado la decisión de retrasar de forma proactiva el lanzamiento de nuestra vacuna en Europa".

El retraso es otro golpe para las campañas de vacunación en los países miembros de la Unión Europea, que han estado plagados de escasez de suministro, problemas logísticos y preocupaciones sobre coágulos sanguíneos inusuales en un pequeño número de personas que recibieron la vacuna AstraZeneca.

Los informes de coágulos de sangre llevaron a varios países del bloque de 27 naciones a limitar la vacuna AstraZeneca a los grupos de mayor edad, que tienen más riesgo de contraer enfermedades graves cuando se infectan con el coronavirus.

La Agencia Europea de Medicamentos, el equivalente de la UE a la FDA, dice que su comité de seguridad está investigando estos casos de coágulos sanguíneos de J&J "y decidirá si es necesaria una acción reguladora".

La UE ordenó 200 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson en 2021. Gran Bretaña ordenó 30 millones de dosis de las inyecciones J&J, aunque los reguladores británicos aún no han aprobado su uso.

___

WASHINGTON - El Pentágono dice que está pausando de inmediato el uso de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 de dosis única, en medio de informes de coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos.

El anuncio se produjo cuando Johnson & Johnson dijo que estaba retrasando el lanzamiento de su vacuna en Europa, y los reguladores estadounidenses recomendaron una "pausa" en la administración de la inyección.

"La seguridad de nuestra fuerza y sus familias es una prioridad principal para el Departamento", dice el portavoz del Pentágono, John Kirby, y agrega que el departamento está revisando la distribución de vacunas para abordar el problema y continuar proporcionando vacunas al personal de defensa.

En una declaración conjunta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos anunciaron que estaban investigando coágulos en seis mujeres en los días posteriores a la vacunación, en combinación con recuentos reducidos de plaquetas. Se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna J&J en EE. UU.

___

PARÍS - Francia suspendió todos los vuelos desde Brasil el martes en medio de crecientes temores sobre la variante del coronavirus particularmente contagiosa que ha estado barriendo el país sudamericano.

El primer ministro Jean Castex anunció la suspensión al parlamento.

Aunque Francia ha visto comparativamente pocos casos conocidos de la variante P.1 en Brasil, los estragos que está causando en la nación más grande de América Latina están haciendo sonar cada vez más las alarmas en Francia.

Castex señaló que los viajeros de Brasil ya necesitaban dar negativo en la prueba del coronavirus antes de su partida y al llegar a Francia y estar en cuarentena durante 10 días. Pero el gobierno ha estado enfrentando crecientes pedidos de expertos en salud para que se suspenda el vuelo para limitar aún más la posible propagación.

El país está luchando con otra ola de infecciones y hospitalizaciones por coronavirus que está presionando a los hospitales en París y en otros lugares.

Francia ha informado de 5,1 millones de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, el número más alto de Europa y 99.000 muertes confirmadas.

___

NUEVA DELHI - India está experimentando su peor aumento pandémico, con un promedio de infecciones diarias superior a 143.000 en la última semana.

El aumento es particularmente alarmante porque India es un importante productor de vacunas y un proveedor fundamental para la iniciativa respaldada por la ONU que tiene como objetivo ayudar a distribuir las inyecciones de manera justa. El aumento de casos ya ha obligado a India a concentrarse en satisfacer su demanda interna y retrasar las entregas en otros lugares.

Cuando las infecciones comenzaron a desplomarse en la India en septiembre, muchos concluyeron que lo peor había pasado. Se abandonaron las máscaras y el distanciamiento social, mientras que el gobierno dio señales contradictorias sobre el nivel de riesgo. Luego, los casos comenzaron a aumentar nuevamente en febrero.

___

WASHINGTON - La Administración de Alimentos y Medicamentos dice que espera una breve pausa de las vacunas Johnson & Johnson mientras los reguladores investigan informes de coágulos potencialmente peligrosos en una pequeña cantidad de pacientes.

La Dra. Janet Woodcock, comisionada interina de la agencia, dice: "Esperamos que sea cuestión de días para esta pausa".

La FDA de EE. UU. Y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendaron la pausa el martes para investigar coágulos inusuales en seis mujeres que ocurrieron de 6 a 13 días después de la vacunación con la vacuna J&J. Los coágulos se produjeron en las venas que drenan sangre del cerebro y se produjeron junto con plaquetas bajas. Todos los casos correspondieron a mujeres de entre 18 y 48 años.

Se han administrado casi 7 millones de dosis de J&J en los EE. UU., Casi todas sin efectos secundarios graves.

Los reguladores dicen que quieren educar a los pacientes y a los profesionales médicos sobre la detección y el tratamiento de los coágulos. Los coágulos se observaron junto con la reducción del recuento de plaquetas, lo que hizo que el tratamiento habitual para los coágulos de sangre, la heparina, un anticoagulante, fuera potencialmente "peligroso".

___

WASHINGTON - El presidente Joe Biden y el ex presidente Barack Obama aparecerán en un especial de televisión que se transmitirá el domingo para ayudar a educar, crear conciencia y disipar las preocupaciones sobre las vacunas COVID-19.

El anuncio de NBC de que transmitirá "Roll Up Your Sleeves" se produjo horas después de que Estados Unidos recomendara el martes detener el uso de la vacuna COVID-19 de dosis única de Johnson & Johnson para investigar informes de coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos.

Durante el programa de una hora, Biden enfatizará la importancia de vacunarse y presentará al Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE. UU.

Obama aparecerá junto a los ex jugadores de la NBA Charles Barkley y Shaquille O'Neal. La ex primera dama Michelle Obama aparecerá con Faith Hill, Jennifer Lopez y Lin-Manuel Miranda.

"Roll Up Your Sleeves" es presentado por Walgreens y creado por la compañía de medios ATTN en asociación con la iniciativa Made to Save de Civic Nation.

___

WASHINGTON - Un asesor de coronavirus de la Casa Blanca dice que la pausa en la vacuna Johnson & Johnson por parte de la FDA y los CDC "no tendrá un impacto significativo" en el plan general de vacunación en los EE. UU.

Jeff Zients, el Coordinador de Respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, dice: "Estamos trabajando ahora con nuestros socios estatales y federales para que cualquier persona programada para una vacuna J&J sea reprogramada rápidamente para una vacuna Pfizer o Moderna".

Los CDC y la FDA anunciaron el martes que recomendaron una pausa en el uso de la vacuna Johnson & Johnson mientras revisan los datos que involucran seis casos reportados en EE. UU. De un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo en individuos después de recibir la vacuna J% J

Zients dice en un comunicado que la vacuna Johnson & Johnson representa menos del 5% de las inyecciones registradas en armas en los Estados Unidos hasta ahora.

"Durante las últimas semanas, hemos puesto a disposición más de 25 millones de dosis de Pfizer y Moderna cada semana y, de hecho, esta semana pondremos a disposición 28 millones de dosis de estas vacunas", dice Zients.

Agrega que es un suministro más que suficiente para continuar con el ritmo actual de vacunaciones de 3 millones de inyecciones por día y cumplir con la meta del presidente de 200 millones de inyecciones para su 100º día en el cargo.

___

LONDRES - Gran Bretaña ha comenzado a ofrecer vacunas contra el coronavirus a cualquier persona mayor de 45 años después de alcanzar su objetivo de dar al menos una dosis a todas las personas mayores de 50 años a mediados de abril.

El gobierno dice que a todos los residentes mayores de 50 años, los trabajadores de la salud y las personas con afecciones médicas graves se les ha ofrecido una inyección, y alrededor del 95% la ha recibido.

Como resultado, el gobierno lanzó la segunda fase de su campaña de vacunación el martes ampliando la elegibilidad a personas de 45 a 49 años.

A pesar de las buenas noticias, el primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió que el Reino Unido inevitablemente verá "más hospitalizaciones y muertes" a medida que salga del encierro.

___

MADRID - El primer ministro español, Pedro Sánchez, dice que los beneficios de tomar la vacuna Johnson & Johnson son mayores que los riesgos.

A Sánchez se le preguntó sobre la decisión de Estados Unidos de detener la vacuna J&J durante su presentación de los planes de España para los fondos de recuperación de la UE.

El presidente del Gobierno dice que tendría que informarse él mismo de la situación, pero "todos tenemos que ser conscientes de que todas las vacunas que se están administrando a la población española, tanto a la europea como a la estadounidense, son seguras".

"Todos cuentan con todas las garantías que necesitan, y el equilibrio entre beneficio y riesgo está claramente del lado de la vacuna", dice Sánchez.

España espera recibir este miércoles 300.000 dosis de la vacuna J&J, la primera entrega de las inyecciones realizada por la filial de Janssen. El país había planeado dar prioridad a las personas de 70 y 79 años para recibir la vacuna de dosis única.

___

WASHINGTON - Estados Unidos recomienda una "pausa" en la administración de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 de dosis única para investigar informes de coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos.

En un comunicado conjunto el martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos dijeron que estaban investigando coágulos en seis mujeres que ocurrieron en los días posteriores a la vacunación. Los coágulos se observaron junto con la reducción del recuento de plaquetas, lo que hace que el tratamiento habitual para los coágulos de sangre, la heparina, un anticoagulante, sea potencialmente "peligroso".

Se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna J&J en los EE. UU., La gran mayoría sin efectos secundarios o con efectos secundarios leves.

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC se reunirá el miércoles para discutir los casos. La FDA ha iniciado una investigación sobre la causa de los coágulos y el bajo recuento de plaquetas.

Anteriormente, la preocupación por los coágulos de sangre inusuales se centraba en la vacuna AstraZeneca, que aún no ha recibido autorización en los EE. UU.