Variante británica de Covid ya tendría transmisión comunitaria en Nuevo León

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, afirmó que la alta incidencia de contagios de Covid-19, que se ha disparado en las últimas semanas en Nuevo León, podría ser porque ya hay transmisión comunitaria de la variante británica que según los primeros estudios es mucho más contagiosa que el virus que se detectó en China. El funcionario declaró que esto explicaría por qué hay tantos contagios en la entidad a pesar de todas las acciones que están realizando las autoridades para frenar la transmisión, ya que este día se reportaron 919 pacientes infectados en las 24 horas previas –la cifra más alta en toda la pandemia-, cuando apenas el 31 de diciembre se habían registrado 651 casos.

De la O dijo que en tres o cuatro días el Indre confirmará o descartará si un masculino de más de 60 años que murió el 24 de diciembre en la entidad y manifestó síntomas el nueve de diciembre, fue infectado con el virus mutado del SARS-CoV-2 que se detectó en el Reino Unido, lo cual consideró altamente probable porque en los estudios realizados en el Laboratorio Estatal de Biología Molecular se encontró una coincidencia del 96.3 por ciento en la secuenciación genómica viral que se realizó. Pero además si ya se ha localizado en muchos países "¿por qué no pensar que lo tenemos aquí?", lo cual, añadió, podría explicar que haya tantos contagios en Nuevo León, ya que el hombre que falleció al parecer por dicha variante de coronavirus, no tenía antecedentes de viaje al extranjero y tampoco sus contactos.

"Estaba resguardado en su casa porque tenía varias comorbilidades, y su esposa salía poco, sólo a la tiendita de la esquina, lo cual quiere decir que se infectó por transmisión comunitaria", señaló el secretario de Salud. Insistió en que si bien, de acuerdo a los primeros estudios esta variante del virus no es más letal que el SARS-CoV-2 detectado en Wuhan, sí es mucho más contagiosa; sin embargo "aquí no somos como en el Reino Unido, hay muchas personas vulnerables, al llegar a los hospitales mueren, y esto puede estar pasando en otros estados del país".

En otro orden de ideas Manuel de la O Cavazos dijo no estar de acuerdo con la estrategia de vacunación del gobierno federal "de excluir al personal de hospitales privados", pues afirmó "son mis amigos, mis compañeros que están en la lucha contra esta enfermedad, y debemos proteger primero a quienes nos cuidan, ellos nos han ayudado mucho". De la O señaló "se va a hacer un problema serio en el país si no se toma en cuenta" al personal de hospitales privados, por lo cual mandará un mensaje al secretario de Salud del gobierno federal. Comentó que se empezó muy bien en el estado "siendo ejemplo" la estrategia de vacunación, "pero el control absoluto lo tiene el gobierno federal".

Señaló que si esto continúa sin cambios que se vacune por edades, a un médico de 25 años "¿cuándo le va a tocar? Me parece mal, me enoja, me molesta, porque nos han ayudado enormemente han arriesgado la vida por salvar la nuestra, y no vacunarlos me parece un acto inhumano, ojalá reconsideren".

Igualmente cuestionó que se pretenda vacunar primero a los adultos mayores que viven en pequeñas comunidades, ya que la mayor parte de los contagios y defunciones, así como las mayores afectaciones económicas ocurren en las zonas metropolitanas. En todo caso, dijo, que se vacunen de forma simultánea.