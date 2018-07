Varados a mitad del puente Reynosa Hidalgo

viviana.cervantes@elmanana.com

En el piso del Puente Internacional Reynosa Hidalgo se han colocado colchonetas y almohadas, se amarraron pedazos de tela en las redes metálicas simulando un hogar temporal para 20 migrantes cubanos y una mujer asiática que buscan desde hace una semana asilo en Estados Unidos.

“Lo que están haciendo con nosotros es inhumano, tenemos varios días aquí sin que nos den una respuesta, huimos de la pobreza, vendimos nuestra casa para llegar, no tenemos dinero, no somos malas gentes, solo queremos mejores oportunidades” dijo un cubano de 30 años que llego desde el domingo.

Las autoridades estadounidenses están evaluando su situación migratoria junto con la de su grupo conformado por 14 hombres y 6 mujeres de entre 22 y 38 años, así como la de una mujer proveniente de China que no habla español ni inglés.

En su trayecto hasta esta ciudad fronteriza han atravesado por países como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Guatemala “Acá en México no llevamos tanto tiempo, pero es lo que sentimos más pesado porque es la recta final, yo tengo fe y esperanza en que si nos van a dejar pasar, el objetivo es Estados Unidos, queremos ser productivos”. Insistió otro migrante de 35 años que aseguró no abandonar su lucha hasta que las puertas de la frontera les sean abiertas.

En la lista de espera esta Winnye, mujer cubana que considera a quienes conoció en el viaje parte ya de su familia “Yo en mi país tengo 2 hijos lo que quiero es llegar y traerlos conmigo, no me atreví a que viajaran conmigo, los tengo encargados, allá el gobierno que tenemos no nos permite salir adelante, merecemos una vida digna, vale la pena estar aquí”.

Agregó que quienes sí pudieron ingresar de inmediato fueron un par de compañeras que viajaban con menores de entre 4 y 10 años, pero dijo desconocer si fueron aceptados o deportados a Cuba.

Día a día…

Todos han tenido que soportar las temperaturas de hasta 40 grados en la ciudad, el bochorno que se forma en las tardes por la onda de calor, el poco acceso a usar un baño o productos higiénicos, la batalla diaria con los mosquitos y otros insectos que proliferan en la zona.

La esperanza de alimentarse depende de los grupos religiosos que llegan a darles desayuno y comida ó de quienes a su paso les regalan botellas de agua, lo que agradece Nelly, la más joven del grupo “La gente mexicana es buena, nos ven y nos dicen que aguantemos, que hay esperanza, que podemos salir adelante”.

Quienes llegan..

Meses atrás, EL MAÑANA le reportó como Salvadoreños, Venezolanos, Hondureños y Guatemaltecos comenzaron una espera similar.

Margarito Grajeda López, representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Piden apoyo de ciudadanía para hacer frente a las necesidades de alimento, ropa e higiene.

Por: Rodolfo Sol

Ante la oleada de miles de deportados que se espera para el último bimestre del año, miembros de una agrupación de apoyo de migrantes se preparan para hacer frente a ese fenómeno social.

Solicitan el respaldo de la ciudadanía y autoridades para abastecer de comida, ropa y artículos de higiene a los repatriados que se quedan varados en albergues de la ciudad.

Margarito Grajeda López, representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, manifestó que en los últimos meses ha disminuido notablemente el respaldo institucional al organismo.

Comentó que ahora dependen totalmente de la ayuda humanitaria de personas y fundaciones altruistas para hacer llegar comida, ropa y artículos de higiene a los migrantes que se quedan varados en la ciudad por falta de dinero para regresar a sus lugares de origen.

Por lo general la ayuda humanitaria que recolectan la hacen llegar al albergue Senda de Vida, donde permanecen los deportados mientras retornan a sus estados de origen, indicó Grajeda López.

Comentó que en ese albergue los repatriados “no están de flojos, porque salen a trabajar desde la mañana y regresan en la tarde, hasta que juntan dinero para su pasaje”.

Si hubiera un acuerdo con la empresas transportistas para trasladar con descuento o gratuitamente a los repatriados, se evitaría la saturación en los albergue para noviembre y diciembre, que es cuando se registra la mayor deportación masiva del año, que en años anteriores ha oscilado entre los cinco mil 500 y deis mil repatriados, afirmó.

"Estamos buscando acuerdos, porque entre más pronto se vayan de la ciudad los compatriotas repatriados, menor será la carga y necesidades en los albergues para migrantes, y más rápidamente los deportados se podrán reunir con su familia", externó el representante.

Para fin de año se espera una oleada de compatriotas repatriados de Estados Unidos por este cruce internacional.

LUCHARÁN. El grupo de 20 migrantes y una mujer china se quedarán hasta que el gobierno estadounidense les permita ingresar.