‘Vapeo’, una moda para mirarte ‘cool’

Tanto Mitchell como Nelson dicen que nunca volverán a vapear. Pero los estudios sugieren que los jóvenes como ellos representan una parte significativa del mercado de vapeo, en parte porque les gustan los aceites saborizantes que pueden estar causando estos problemas pulmonares.

Noticia Relacionada Perfilan que Trump libre juicio político

Daniel Mitchell dice que "lloró" ante la idea de que iba a tener que enterrar a su hijo. "Sentí que íbamos a planear un funeral", dijo Mitchell al noticiero de KUTV, después de que su hijo, Alexander Mitchell, de 20 años, contrajera una enfermedad pulmonar peligrosa que desconcertó a sus médicos.

El joven tenía un caso de neumonía lipoidea (una afección causada por grasa o aceite en los pulmones), que rápidamente se convirtió en síndrome de dificultad respiratoria aguda, una afección potencialmente mortal que lo puso en soporte vital. Los expertos en salud sospechan que el hábito diario de vapeo de Mitchell pudo haber sido el culpable.

El informe de un caso señala que analizó a una mujer británica de 34 años que había estado vapeando durante tres años cuando desarrolló neumonía lipoidea e insuficiencia respiratoria, similar a la de Mitchell. El caso sugirió que la glicerina vegetal en los cigarrillos electrónicos puede ser la culpable.

Por su parte Whitney Livingston estaba tratando de deshacerse del hábito poco saludable de fumar cigarrillos, por lo que recurrió al vapeo para dejar de fumar.

"Ella me había dicho que estaba fumando cigarrillos, y pensé que era seguro fumar algo más que fuera más vape", dijo su madre, Jennifer Audas. “Crees que los cigarrillos te van a dar cáncer. Así que esto es mucho más saludable porque así es como se lo describe ".

Después de vapear durante dos años, la joven de 17 años decidió detenerse cuando escuchó historias de otros adolescentes en todo el país, incluido uno de sus compañeros Texan Tryston Zohfeld, de 17 años, que padecen enfermedades pulmonares graves que los médicos creen que son causadas por el vapeo.

"Ella había decidido que ya no podía hacer eso. Voy a dejar esto. No voy a vapear ", me dijo. Y esa es la noche en que comenzó a tener fiebre", recordó Audas.

Al menos 215 problemas pulmonares similares se han reportado en 25 estados de EU este verano, todos asociados con el uso de cigarrillos electrónicos. Un hombre de Illinois murió después de vapear en agosto, y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) dice que al menos otros 21, que tienen entre 17 y 38 años, tienen problemas respiratorios en ese estado.

En Utah, donde vive Mitchell, hasta el momento se han identificado al menos 28 casos de problemas pulmonares graves relacionados con el vapeo, con 14 más bajo investigación, dijo el Departamento de Salud Pública de Utah. Algunos de los pacientes dijeron que estaban vapeando el aceite de cannabis (THC) cuando comenzaron a sentirse enfermos, pero no hay marcas específicas implicadas en las enfermedades.

Los síntomas incluyen tos, dificultad para respirar, fatiga, fiebre, vómitos y diarrea, que pueden desarrollarse en el transcurso de días o semanas.

"La gravedad de la enfermedad que experimentan las personas es alarmante y debemos correr la voz de que usar cigarrillos electrónicos y vapear puede ser peligroso", dijo el director del IDPH, Dr. Ngozi Ezike, en un comunicado.

Los expertos en salud no entienden completamente por qué sucede esto, pero dicen que algunos de los ingredientes en los aerosoles creados por el vapeo pueden dañar los pulmones a largo plazo.