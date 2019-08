Vandalizan su tumba

Ciudad de México.-

La tumba de Ian Curtis, ubicada en el cementerio de Macclesfield, Inglaterra, fue robada y vandalizada, reportó NME.

Páginas de fans de Joy Division señalaron que una piedra superior fue retirada, además de que hay evidencias de que se quiso borrar la letra de la canción "Love Will Tear Us Apart", que adorna el recinto.

Esta no es la primera vez que la tumba del líder de Joy Division es vandalizada, pues en 2008 ocurrió algo similar, por lo que fue sustituida la piedra en donde estaba escrito el nombre de Curtis.