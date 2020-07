Vandalizan las oficinas de Convenciones y Visitantes

Brownsville, Tx.

Autoridades del Departamento de Policía de la ciudad de Brownsville están investigando un incidente en el que desconocidos hicieron pintas en contra del movimiento LGBTQ +, en las instalaciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes, donde además robaron la bandera del orgullo gay.

De acuerdo a lo destacado por los investigadores, ambos incidentes tuvieron lugar el pasado 30 de junio, en el último día del Mes del Orgullo Gay.

"El vandalismo es un acto desafortunado. No es apropiado para nuestra ciudad y muestra que no todos han alcanzado un punto de tolerancia", dijo el alcalde de la comunidad de Brownsville, Trey Méndez, en un comunicado. "Estos actos no son aceptables en nuestra ciudad. Tengo un mensaje simple para los miembros de nuestra comunidad LGBTQ +: los apoyamos".

Roy De los Santos, miembro del grupo de trabajo LGBTQ de la ciudad, dijo que el vandalismo y el robo no lo sorprendieron, destacando que varias personas se opusieron a los eventos del movimiento LGBTQ y que muchos dejaron comentarios en las redes sociales sugiriendo que robarían o destruirían la bandera y cometerían actos de vandalismo.

"La gente se quejaba de que estábamos tratando de forzar nuestros puntos de vista sobre los demás, pero no se trata de eso, se trata solo de la exposición y la conciencia para que la gente sea más receptiva", dijo De los Santos.