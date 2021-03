Vandalizan imagen de la virgen

"No sabemos cómo sucedió, yo no entiendo cuál sea la motivación por la que hayan querido hacer esto, pero ahí estaba la piedra con la que arrancaron el ala del ángel que sostiene a la Virgen" dijo.

Se cuestionó los motivos por los que alguien quisiera dañar la imagen, "yo no sé si quisieron venderlo como fierro, que pensaron que era de algún material, no sé o si haya sido una falta de respeto, alguna cuestión de fanatismo, no tengo idea, pero si es lamentable".

Mencionó que quienes hicieron el ataque, presuntamente la noche del 8 de marzo, utilizaron las piedras de la jardinera que adorna el lugar.

Este hecho vandálico originó sentimiento de impotencia e indignación en la comunidad de fieles que acuden cada mañana a rezar, ante la sospecha de que se trate de ataques de grupos radicales, intolerantes a lo que promueve la iglesia católica.

"Me encuentro molesta, con ira, porque no sabemos quién lo hizo, siempre hacen eso y para mí está mal porque apenas se pintó, ya habían hecho lo mismo, la habían quemado, quemaron las flores que siempre ponen" dijo una de las fieles católicas de nombre Claudia López.

Por su parte el señor Juan de Jesús Longoria lamentó este tipo de hechos a la iglesia católica. "No, pienso de qué haya algún tipo de secta o religión o algo, es algo muy mal, pero si lo están haciendo nada más aquí en la católica, ha de ser algo muy personal".

Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Presidencia Municipal.

La imagen de la virgen ya está siendo evaluada para su restauración.

