Van 500 soldados más a Puebla contra ordeña clandestina de combustible

Puebla, México.- Para contrarrestar la fuerza de los grupos de huachicoleros que se encuentran en el triángulo rojo, operarán en la zona mil 500 elementos de diferentes agrupamientos del Ejército, anunció el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier Lozano.



Al concluir el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla, el funcionario refirió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) manifestó respaldo a la Administración poblana para enfrentar a las bandas criminales.



Lozano explicó que tras los hechos del 3 y 4 de mayo en la localidad de Palmarito Tochapan ya se encontraban mil elementos del 55 Batallón de la 25 Zona Militar, además de miembros de la Policía Militar, pero que se incorporarán otros 500.



El también vocero del Gobierno de Antonio Gali comentó que lejos de retroceder en la lucha contra el huachicol, reforzarán operativos.



Lozano llamó cobardes a los huachicoleros por usar a mujeres y niños como escudo, tanto durante la agresión al Ejército, como al día siguiente, en el bloqueo de la Autopista Puebla-Orizaba.



"Esto de andar bloqueando la autopista para lograr la liberación de los detenidos o para que se vaya el Ejército, les tengo malas noticias, llegan más elementos del Ejército mexicano, de la Gendarmería", refirió el jefe de la Oficina de la Gubernatura.



"Por lo menos 500 elementos más de lo que tenemos conocimiento y esto es en apoyo a todos estos operativos que estamos llevando a cabo de manera coordinada; ya había 600, se sumaron 400 para llegar a mil y ahora vienen 500 más", expuso.



Lozano no descartó que existan nuevos enfrentamientos, pero sostuvo que estarán preparados para ganar terreno a la delincuencia.



El funcionario estatal comentó que el saldo se mantiene en 10 muertos, 12 heridos y 14 detenidos.



Sin embargo, añadió, identificaron a más personas que presuntamente participaron en la agresión a los militares.



Recordó que tras cumplirse las 48 horas constitucionales para definirse la situación jurídica de los detenidos, esperarán contar con elementos para ir a detener a otros involucrados.



De quienes actualmente se encuentran en la Fiscalía General del Estado, dijo Lozano que 11 son adultos y tres son menores de edad, a los que posiblemente trasladen al tutelar de menores.



Indagan red de complicidad

...Y buscan a agresores de familia

Javier Lozano, jefe de la Oficina de la Gubernatura, refirió que, en coordinación con autoridades federales, avanzan indagatorias contra una red de complicidad que trabaja en el robo de combustible de los ductos de Pemex.Advirtió que en esa actividad ilegal no sólo participan quienes colocan mangueras para sustraer hidrocarburo, sino también policías de diferentes órdenes de Gobierno, Alcaldes, empresarios de gasolineras y empleados de la paraestatal."Estamos viendo que en muchos casos hay una gran colusión entre autoridades, gasolineras, y son tan descarados que lo que reportan como venta no es lo que reportan como compra, por eso la Secretaría de Hacienda y través del SAT y la unidad de Inteligencia Financiera, de lavado de dinero, están haciendo su trabajo", pronunció."Donde hay extracción de combustible hay dinero sucio, lavado de dinero, y vamos a dar con todas esas redes; y entiéndanme, esto va desde la extracción, desde ubicar en dónde están picando, hasta su último punto de distribución", dijo.Lozano insistió que en la indagatoria se incluye a Ediles y a empresarios de la región, aunque evitó dar detalles.Con respecto al caso de la familia atacada en la Autopista México-, Javier Lozano anunció que detectaron que el modus operandi de los agresores es típico de los huachicoleros.Advirtió que el Gobierno no señala al padre de la familia como parte de la actividad de robo de combustible, sino que hay indicios de que los responsables sí forman parte de una banda del triángulo rojo.Comentó que la Policía Federal ya cuenta con elementos para ubicar a los delincuentes y confió pronta detención para que se castigue el homicidio del bebé y la violación a madre e hija."Me apenó mucho escuchar al padre de familia diciendo que nosotros suponíamos que ellos estaban involucrados en la delincuencia organizada, no, más bien el modus operandi de quienes llegaron a asaltarlos y abusar de la señora y su hija y de matar al bebé, sí es de huachicoleros", dijo."No decimos que él, sino que más bien en la forma tan violenta cómo los abordaron; ¿y por qué? porque iban por su camioneta, ¿y para qué quieren esa camioneta?, para la transportación de tambos, de cubetas con combustible", añadió.Lozano expuso que eso explica la presencia de tres camionetas de blindaje aseguradas a los delincuentes en Palmarito Tochapan.No obstante, precisó, aún no hay confirmación oficial del móvil, debido a que sigue la investigación.