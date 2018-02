Van por trono en Los Brit

El cantante Ed Sheeran y el exlíder de Oasis, Liam Gallagher, son los grandes favoritos a llevarse el galardón a Mejor Artista Británico en la 38 edición de los premios Brit que se celebran mañana en el 02 Arena de Londres.

Ed Sheeran, quien se encuentra en la gira de presentación de su álbum “÷”, lanzado al mercado en 2017, opta, en esta edición de los Brit, a tres premios, incluyendo los de Mejor Artista Británico, Mejor Álbum del Año y Mejor Canción Británica por Shape Of You.

Liam Gallagher, que con su antigua formación Oasis ganó 19 Brit, pugnará con Sheeran por hacerse con su primer galardón en solitario.

El hermano de Noel Gallagher y líder de la mítica banda de Manchester ha sido nominado este 2018 gracias a su més reciente trabajo, As You Were, lanzado en 2017 y que supone su nuevo comienzo como artista en solitario tras la disolución de Oasis y de su posterior proyecto Beady Eye. (Agencias