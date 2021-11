Van Rayados por revancha

En Emiratos Árabes Unidos, los Rayados podrían volver a verse las caras con dos viejos conocidos, uno con sensaciones de revancha y el otro, un cliente internacional.

Tanto el Chelsea de Inglaterra como el egipcio Al Ahly ya tienen sus boletos al Mundial de Clubes 2021 en tierras árabes, dos de los rivales que enfrentó el Monterrey en el 2012.

En Japón, los albiazules subieron al podio por primera vez en la justa al quedar en tercer lugar, luego de caer con los “Blues” y derrotar en el duelo por el tercer puesto a los africanos.

En Semifinales, los ingleses no tuvieron problema para derrotar a los albiazules por 3-1. De aquel encuentro, sólo César Azpilicueta sigue defendiendo los colores del Chelsea.

Incluso, a meses de que se juegue la competición en los Emiratos, el reto está lanzado y el Chelsea ya espera al Monterrey en el Mundial.

“De un campeón a otro campeón. Ahora al Mundial de Clubes”, publicó la cuenta de los británicos en español.

La cara del Monterrey cambió para pelear un puesto en el podio ante los egipcios y vencieron por 2-0 en Yokohama y repitieron la dosis un año después, en Marruecos, con una goleada de 5-1 en el partido por el quinto puesto.

Al Ahly es el rival al que más veces ha enfrentado Rayados en el Mundial de Clubes, con dos, y podrían sumar una tercera en la próxima edición del torneo.

Otra cara conocida puede colarse a la fiesta en Emiratos, y es que el Al Hilal, a quien Monterrey derrotó en Qatar 2019 en el duelo por el tercer lugar, busca el título de la Confederación Asiática ante el coreano Pohang Steelers.

Por si fuera poco, el Auckland City, que tiene el récord de más participaciones en el torneo con 9, también se hará presente en los Emiratos.

Para el Monterrey será la quinta ocasión que dispute el Mundial y qué mejor que con algunos de sus conocidos.

1 LIGA ganó Castillo con el América como jugador en el Verano 2002.

Aguirre, Davino y Castillo volaron con las Águilas

En Rayados hay tres elementos del cuerpo técnico y directiva de pasado águila.

El presidente Duilio Davino, el técnico Javier Aguirre y su auxiliar Hugo Castillo brillaron y fueron campeones en el América.

Davino debutó profesionalmente en los Tecos, pero sus mejores años los vivió en el América en donde jugó una década.

Con las Águilas, el hoy presidente del Monterrey ganó dos Ligas (Verano 2002 y Clausura 2005), una Copa de Campeones Concacaf (2005) y un Campeón de Campeones (2005), entre lo más destacado.

Davino ya sabía lo que es ganarle un título al América. En el Apertura 2019, el Monterrey se coronó en la cancha del Estadio Azteca en tanda de penales.

El “Vasco” nació futbolísticamente en el América. El entrenador del Monterrey debutó en la campaña 1979-80 con las Águilas y en donde jugó 5 años en dos etapas.

Aguirre llegó a su punto más alto con las Águilas en la campaña 83-84, cuando ganó la Final de Liga ante las Chivas y con el “Vasco” como pieza clave.

El otro es el “Misionero” Castillo, quien es asistente de Aguirre y fue clave en la obtención del título del América en el Verano 2002 sobre el Necaxa.

El auxiliar técnico de Rayados anotó el gol que le dio el título a las Águilas, en un equipo en donde también estaba el presidente albiazul Davino.

Hoy, los tres elementos de la directiva y cuerpo técnico se coronaron en Concacaf, ahora desde la institución regia y a costa de su ‘amado ex’, el América.

Los Rayados venían embalados de un torneo de Liga en el que fueron subcampeones.

Recuerda ‘Chagui’ primera copa internacional

Los Rayados conquistaron su quinto título de Concachampions, pero sexto en la Concacaf, pues hace 28 años, consiguió el primero.

Se trata del de la Recopa de la Concacaf 1993, el cual recuerda con cariño Gerardo “Chagui” Jiménez, uno de los jugadores protagonistas para conseguirlo.

Surgido en la cantera de Rayados, Jiménez señala que quizá el título que lograron es distinto a los que se disputan ahora pero que no dejó de ser el primero de índole internacional en el club.

“Fue un torneo muy difícil, complicado, a pesar de lo que en apariencia era, y es un bonito recuerdo”, comenta quien fuera un fino volante.

Monterrey participó en el extinto torneo tras ganar la Copa México 1991-92. La Recopa de ese año se jugó entre 12 equipos, de los cuales los mejores 4, tras dos fases previas, llegaron a un cuadrangular final por el título.

Dicho cuadrangular se jugó del 28 de julio al 1 de agosto en Los Ángeles entre Rayados, dirigidos por Hugo Hernández, Real España de Honduras, Suchitepéquez de Guatemala y Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Monterrey eliminó primero al Oaks de San José y luego al US Roberts de Martinica, en visitas recíprocas.

Ya en el cuadrangular, empató 1-1 con el Real España, venció 2-0 al Sacatepéquez y 4-3 al Firpo, en una gran remontada con dos goles de Sergio Verdirame, uno de Jiménez y uno más de Luis Hernández, en el Coliseo de Los Ángeles.

“Como que no se le dio tanta importancia o la que tenía a ese torneo, ha habido gente que me ha llamado y que me pregunta que si sabía yo que alguien estaba omitiendo ese torneo como un torneo oficial”, explicó el ahora entrenador, de 53 años de edad.

“La verdad nosotros lo jugamos muy bien, fue complicado, hicimos un gran torneo y afortunadamente se logró el campeonato y todos los que participamos estábamos bien convencidos de lo que significaba”.

Jiménez, al igual que casi todos los integrantes de ese equipo, no saben en dónde quedó el trofeo que ganaron aquel 1 de agosto. Se dice que el “Matador” se quedó con él.

Sin embargo en lo personal recuerda con cariño el logro del mismo y que su premio fue que Carlos Bianchezi lo llevara a Disneylandia, lo cual le prometió si eran campeones.

El “Chagui” ama los colores del Monterrey, en donde fue entrenador en Fuerzas Básicas y hasta en un partido con el primer equipo.

“Chagui” anotó un golazo al ángulo en el duelo ante los salvadoreños.