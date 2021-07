Van por vacunación universal en cinco estados

Veracruz, México

"Estamos intensificando la vacunación porque no hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor es la vacuna eso lo debemos de tener muy claro, si estamos vacunados, estamos protegidos aún estando vacunado puede afectarnos el virus podemos contagiarlos, pero resistimos no nos agravamos, por eso debe de tenerse en cuenta", dijo en conferencia de prensa en esta ciudad.