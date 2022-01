Van por reto histórico: retener la gubernatura

Fue alrededor del medio día cuando el precandidato llegó hasta el recinto ferial acompañado por Marko Antonio Cortés Mendoza, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y José de Jesús Zambrano Grijalva, dirigentes nacionales del PAN , PRI y PRD respectivamente, "hoy estamos en un momento histórico, impensable tal vez aquí en el estado de Tamaulipas, hoy estamos reunidos militantes, simpatizantes del PRD , reunidos militantes y simpatizantes del PRI , junto con militantes y simpatizantes de Acción Nacional... para que lo que se ha avanzado, que lo que se ha logrado no se eche para atrás, que no haya retroceso, que sigamos avanzando", dijo el dirigente panista.

Asumo como precandidato el compromiso de conducir esta coalición con inclusión, con armonía, con organización, con compañerismo al lado y del lado de cada uno de ustedes* César Augusto Verástegui Ostos, Precandidato de la alianza ¨Va por Tamaulipas¨ a la gubernatura de Tamaulipas

Moreno Cárdenas del PRI se pronunció por dar continuidad a la administración estatal saliente encabezada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como ´cerrarle´ la puerta a un gobierno emanado del partido Morena, "hoy es un día muy importante para el pueblo de Tamaulipas, son tiempos de grandes retos y de grandes desafíos, no podemos querer dar saltos al vacío, hoy Tamaulipas necesita de destino, de certeza y rumbo como se está haciendo, como se está trabajando".

Del mismo modo, Jesús Zambrano del PRD acusó a los gobiernos emanados de Morena de ´retrógradas´ y corruptos, "es de alto significado histórico el que por primera vez aquí en Tamaulipas tres partidos políticos nacionales que hemos sido clave y fundamentales en la transición democrática de México en las últimas décadas, y que en la mayoría de las ocasiones nos habíamos venido confrontando política y electoralmente, el día de hoy aquí estemos anunciando nuestra determinación de caminar juntos por el bien de Tamaulipas, y por el bien de México".

La multitud, conformada mayoritariamente por la militancia de Acción Nacional, llegó desde temprana hora hasta el recinto ferial a bordo de sus unidades motrices provenientes de la zona norte, centro y sur del estado al evento denominado ´Drive Meet Truko´, en donde, a bordo de sus vehículos escucharían el mensaje político sin embargo estos optaron por descender de las unidades y acercarse al escenario omitiendo las medidas sanitarias.

PROMETE ¨TRUKO¨ GOBIERNO DE COALICIÓN

El precandidato ´Truko´ Verástegui agradeció a los militantes de los tres partidos coaligados y se comprometió en representar las causas e ideologías de estos institutos políticos, así como recordó que al ganar la contienda electoral habrá de integrar por primera ocasión en la historia de Tamaulipas un gobierno de coalición.

"Asumo como precandidato el compromiso de conducir esta coalición con inclusión, con armonía, con organización, con compañerismo al lado y del lado de cada uno de ustedes", señaló a los militantes allí reunidos, "si me adelanto será para jalarlos, si me atraso será para empujarlos, y si me detengo será para animarlos; pero eso sí, siempre iré con la rienda tensa y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y cada uno de ustedes para gobernar, eso es lo que necesita Tamaulipas, no regresar al pasado".

"No se trata del presente nada más, se trata del futuro, hay que voltear para atrás para no cometer los mismos errores, hay que construir el futuro porque el futuro no es la visión pasiva de lo que va a suceder, sino es el dinamismo que imprimiremos para hacer que las cosas sucedan, y eso solamente lo vamos a lograr con la sociedad en general, con la gente de Acción Nacional, con la gente del PRI, con la gente del PRD", enfatizó.

- A partir de hoy inicia una gira por los 43 municipios

- Se reunirá con las militancias del PRI, PAN y PRD

- El período de precampaña concluye el 10 de febrero

- Entre el 23 y 27 el registro de las candidaturas en el IETAM

- Las campañas comprenden del 3 de abril al 1 de junio

- La jornada de votación es el domingo 5 de junio

