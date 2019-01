Van por retiro de bolsas de plástico

"Es importante cambiar de cultura, que busquemos la cultura del medio ambiente". Eliacib Leija Garza, regidor.

Aunque existe una prohibición para que no se entreguen bolsas de plástico en comercios y negocios, todavía no se cumple al 100 por ciento la disposición, por lo que autoridades municipales buscarán coordinación con el Estado para que se sancione a los que no lo estén aplicando.

A partir del primero de enero de 2019 las bolsas que los comercios establecidos en la entidad ofrezcan a sus clientes deberán ser biodegradables al entrar en vigor las nuevas disposiciones del Congreso del Estado.

Eliacib Leija Garza, regidor del ayuntamiento y ex director de ecología, informó que este tipo de acciones son muy positivas, pero es necesario también vigilar si están acatando las disposiciones.

Explicó que van a solicitar una reunión con las autoridades estatales para promover que se de cumplimiento.

"Hay discrepancia en cuanto al tipo de bolsa que es, un porcentaje que es biodegradable y otro que no, entonces debemos ser cuidadosos, porque a lo mejor parte de esas bolsas si cumplen", dijo.

El funcionario detalló que es importante que también el ciudadano ponga de su parte y no pida la bolsas, por el contrario mejor llevar su "morralito" como se hacia en la antigüedad.

"Son temas de hoy y no del futuro, es relevante porque todos los días tenemos ese tipo de problemas, es importante cambiar de cultura, que busquemos la cultura del medio ambiente, es algo que va a tomar un poco de tiempo para que se regularice pero estamos en la mejor disposición", expresó.

Leija Garza, comentó que hay supermercados que no dan bolsa, lo que genera ahorros y menos contaminación.

"Vamos hablar con el Estado, ellos son los que van a vigilar este tema, nosotros tenemos inspectores que trabajan en diversos temas, pero nosotros participamos a nivel federal y estatal en coordinación", dijo.

Explicó que tuvieron un caso de que se tiraron desechos especiales en un contenedor de basura en la calle Aldama, por lo que se tuvo que reportar a la Federación para que se actuara en consecuencia.