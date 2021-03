Van por panorama favorable

De la otra mitad, aunque también se encuentran con operaciones activas, se habla de salones de eventos y palapas, quienes se consideran los más afectados en la pandemia, de los cuales aún no se cuenta con un panorama comercial debido a los constantes cambios.

Ahí aparece otro grupo de negocios relacionados a novedades, joyería, belleza, ropa y zapatos que no han podido reabrir sus puertas, y por ello la Canaco continúa en dialogo a fin de que la inversión no se retire. "Tratamos de busca del apoyo por medio de la cámara o de programas de gobierno para que abran sus puertas, para nosotros es importante mantener la economía activa, actualmente tenemos 3 mil 500 socios, necesitamos aumentar, fortalecer lo local, no perjudicarlo".

EL MAÑANA reportó que durante los primeros 5 meses de la pandemia por el Covid-19 los negocios afiliados a la Canaco se reportaron con 90 por ciento de pérdidas.