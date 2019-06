Van por más funcionarios en caso ABC

El Gobierno federal busca reforzar las denuncias contra funcionarios por el caso ABC, que dejó 49 niños muertos en una guardería de Sonora en 2009.



Así lo informó Zoé Robledo, Titular del IMSS, quien recordó que el pasado 22 de mayo se interpuso una denuncia penal ante la FGR contra el ex Gobernador Enrique Bours.

"Compartimos todo esfuerzo para llegar a la justicia, sin embargo, no creemos que esta denuncia deba convertirse solo en un anuncio que no trascienda", dijo en conferencia junto con el Presidente.

"Debe de fortalecerse tomando en cuenta el esfuerzo de la Suprema Corte en el proyecto de sentencia de la Guardería ABC -presentado por Zaldívar-, que fue rechazado por la Corte (en ese momento). En este documento de más de 250 páginas, la Corte ejerció la su facultad de investigación".

El funcionario llamó a las autoridades a valorar si se debe proceder contra más funcionarios, además de Bours.

"Debe valorarse si Bours es el único que debe ser incluido en la denuncia (...) Fueron señalados 18 funcionarios de los 3 órdenes de Gobierno y 7 más", dijo.



En tanto, el Presidente López Obrador aseguró que se va a reforzar la denuncia para que no haya impunidad.



"Hoy en la mañana revisamos el asunto y se mantiene la denuncia, pero se va a reforzar para que se tengan todos los elementos. Como todavía no se ratifica, al momento que la FGR llame, se van a presentar muchos más elementos, más pruebas, para que sea una investigación seria y que haya justicia", afirmó.



"También decir que no se trata de acusar por acusar o de que haya venganzas o que haya consigna, no, ser justos también significa que se aplique la ley, que no se retuerza la aplicación de la ley".



El Mandatario dijo que corresponderá a las autoridades sentenciar a los responsables, y puntualizó que ni él ni ningún servidor público va a orientar sobre una resolución que tenga que ver con la impartición de justicia.



Robledo indicó que, como cada año, permanecerán las banderas a media asta en las dependencias federales, además de que se realizará un simulacro simultáneo a las 10:00 horas en las mil 1400 guarderías del IMSS.



Agregó que el nuevo centro de atención inmediata en Sonora tiene un avance del 79% para más de mil 300 familias.



Asimismo, se realizan gestiones para que en la próxima sesión del comité técnico del Fideicomiso del ABC se incorpore a los padres para que participen con voz.



Por su lado, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, indicó que se esperan avances del caso para este mes y se alista una disculpa pública del Gobierno, la cual, precisó, dependerá de alcanzar un acuerdo con los padres de familia.