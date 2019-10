Van por la negativa ambulantes aludidos

Desde hace 22 años Gabriel Zúñiga es vendedor de elotes en las calles del centro de la ciudad, y de su negocio que consta de un triciclo adaptado con parrilla y espacio para recipientes calientes, mantiene a su esposa Edith y a sus dos hijos que cursan la universidad y preparatoria.

Para él resulta imposible destinar una parte de sus ganancias al pago de impuestos.

"Hay días en los que no obtengo ni 100 pesos, mucha gente piensa que de este negocio uno se hace rico y no es así, es mucha perseverancia lo que se necesita para esto; registrarnos implicaría gastos que no considero necesarios como tener un contador, pagar un sueldo extra", dijo.

El puesto de elotes se abre de lunes a sábado de 11:00 a 20:00 horas, pero previo a ello, debe visitar el mercado de abastos para comprar sus ingredientes, cocinarlos en casa y posteriormente recorrer más de 6 kilómetros desde su casa ubicada en la colonia Rancho Grande hasta el primer cuadro de Reynosa.

En el trayecto se encuentra con otros compañeros que están en la misma situación y que prevén un panorama desolador ante la propuesta del cobro de impuestos.

"No tuvimos la oportunidad de ir a la escuela y formarnos como licenciados o doctores, la verdad es que si aprueban una ley para obligarnos a todos a hacernos formales yo me retiraré de esto, porque no habrá manera de que mi negocio se mantenga", advirtió.

Rodolfo López, quien desde hace cuatro años es empleado informal de un puesto de tacos enrollados mencionó: "Esperemos que las autoridades tomen en cuenta que si nos imponen los nuevos impuestos, quizá van a subir los costos, lo cual a la gente no le parecerá", argumentó.