Van por el trono de GOT

Ciudad de México.

En la primera mitad de 2019 se vivió el final de dos de las series más aclamadas de los últimos años: "La teoría del big bang", de CBS, y "Game of thrones", de HBO que, tras 12 y ocho años, respectivamente, dijeron adiós a la televisión.



La batalla por coronarse como el show favorito para la segunda mitad de 2019 arranca y tanto en canales de tv como streaming preparan algunos estrenos listos para salir este verano y durante los próximos meses.

LAS APUESTAS

Títulos como la tercera temporada de "Stranger things" de Netflix y "Carnival row" de Amazon están por estrenar. El primero en julio y el segundo en agosto. El crítico Roberto Rondero explica que será difícil encontrar en las próximas temporadas producciones de la magnitud de "Game of thrones", sin embargo, hay propuestas diferentes que atraparán al público tanto en tv como en streaming.

"Creo que no es este el año de las megaproducciones y ya después de que terminó 'la mamá de los pollitos', va a ser muy difícil en muchos años que se vuelva a dar un fenómeno de este tipo, sobre todo por la megaproducción que fue y porque atrapó a un montón de gente", comenta en entrevista.

El crítico le apuesta a estrenos como "Carnival row", protagonizado por Orlando Bloom y Cara Delevingne.

"Va a funcionar muy bien, parece una película y me gusta mucho el elenco porque es el regreso prácticamente de Orlando a la pantalla", considera el crítico.

"Ahora la competencia mucho de Netflix va a ser con Amazon en cuanto a plataformas digitales y estamos hablando de más de 200 países en los que está vendida esta serie, entonces yo creo que va a ser un trancazo".

GRAN ELENCO. "Carnival row", protagonizado por Orlando Bloom y Cara Delevingne.

OTRAS MÁS

En contraste con los servicios de streaming, en tv tradicional llegan programas como "Euphoria", con Zendaya como protagonista y cuya controversia está en retratar el mundo de las drogas en la adolescencia de manera más cruda; también está la segunda temporada de SWAT, que ya estrenó en Estados Unidos y llega a Latinoamérica el 24 de junio y la quinta de "Fear the walking dead".

"Qué bueno que no todos son plataformas digitales. Aquí hay un poco el hecho de que los chavos se acerquen a ver series un poco más tradicionales con un enfoque más Hollywoodense como en SWAT. Hay que ver cómo se defienden los canales clásicos de las plataformas", comenta.

Sobre esta línea, la tv verá el esperado regreso del clásico "Beverly Hills 90210" que llega 20 años después a Fox este 7 de agosto.

El panorama es variado con historias fantásticas, personajes reales y tramas que buscan convertirse en las favoritas de la audiencia.

Llegarán

>"Stranger things", Netflix.

>"Beverly hills 90210", FOX.

>"Carnival row", Amazon Prime Video.

>"Euphoria", HBO.

>"Dark", Netflix.

>"Fear the walking dead", AMC.

>"Orange is the new black", Netflix.

>"The boys", Amazon Prime Video.

>"The Mandalorian", Disney+.