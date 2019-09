Van por desertores de escuelas locales

Pharr, TX.- "No queremos que abandonen la escuela". Bajo este lema, empleados y voluntarios emprendieron la campaña de visitar los hogares de los estudiantes que aun no se han presentado a clases.

Luego de identificar a los escolares que no regresaron a clases con el inicio del ciclo 2019-202, docenas de empleados voluntarios que asumieron el compromiso de ayudar e ir de puerta en puerta para convencer a los padres de la importancia que sus hijos no abandonen sus estudios.

Durante los últimos 13 años, el Distrito Escolar Pharr-San Juan-Alamo activa su programa Countdown to Zero Walk, un programa de puerta en puerta para recupera a los estudiantes que no han regresado a la escuela.

Cuando un estudiante no se presenta a la clase al comienzo del año escolar, el personal de asistencia y abandono escolar va a los hogares de estos jóvenes, brindan estímulo y ofrecen recursos para que regresen y terminen su educación.

El programa fue iniciado por el superintendente Dr. Daniel King, hace 13 años, cuando el distrito tenía una elevada tasa de deserción anual. Fue un enfoque práctico de la crisis de abandono escolar que resultado en que PSJA ahora tenga una de las tasas de deserción más bajas de la región y una tasa de graduación cercana al 97 por ciento, lo que lo convierte en uno de las mejores en el estado.

Para garantizar que esta tendencia continúe, el distrito escolar continúa solicitando voluntarios de la comunidad para que se involucren y motiven a los jóvenes a regresar a la escuela.

La campaña continuará los siguientes sábados 14 y 21 de septiembre saliendo a las 8:00 horas del campus PSJA Southwest ECHS.

RECUPERACIÓN. Para combatir la deserción, maestros van a buscar a sus alumnos casa por casa.